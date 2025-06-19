Η Κεντρική Tράπεζα της Τουρκίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο σταθερό στο 46% την Πέμπτη, όπως αναμενόταν, και διατήρησε επίσης την ανώτερη ζώνη του επιτοκιακού διαδρόμου στο 49%, παρά τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί, σημειώνει το Reuters.

Η κίνηση της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια παρατείνει ουσιαστικά την παύση πολιτικής εν όψει της αναμενόμενης επανάληψης των μειώσεων των επιτοκίων που θα μπορούσε να έρθει αυτό το καλοκαίρι.

Η Τράπεζα της Τουρκίας ανέφερε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί.

«Η σφιχτή νομισματική πολιτική θα διατηρηθεί μέχρι να επιτευχθεί σταθερότητα των τιμών μέσω μιας διαρκούς μείωσης του πληθωρισμού», σημείωσε η επιτροπή πολιτικής της τράπεζας, επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη θέση της.

«Η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού μειώθηκε τον Μάιο. Οι πρόδρομοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η μείωση αυτή συνεχίζεται τον Ιούνιο», πρόσθεσε. «Τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο υποδηλώνουν επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης», επισημαίνεται.

Είχε προηγηθεί αύξηση των επιτοκίων

Τον Απρίλιο, η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 46% από 42,5%, αντιστρέφοντας έναν κύκλο χαλάρωσης που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο μετά τη μεταβλητότητα της αγοράς λόγω της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο.

Το επιτόκιο χρηματοδότησης μίας ημέρας αυξήθηκε κατά 700 μονάδες βάσης μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, αλλά την τελευταία εβδομάδα υποχώρησε κοντά στο επιτόκιο πολιτικής, κάτι που οι αναλυτές χαρακτήρισαν ως ένδειξη ότι η τράπεζα προετοίμαζε το έδαφος για ενδεχόμενες μειώσεις των επιτοκίων.

«Η τράπεζα άλλαξε τον τόνο της για να προετοιμάσει τις αγορές για την έναρξη ενός κύκλου μείωσης των επιτοκίων», δήλωσε ο Andrew Birch, Economics Associate Director στην S&P Global Market Intelligence.

«Εάν η κεντρική τράπεζα σκοπεύει να επιτύχει τον στόχο της για πληθωρισμό 24% στο τέλος του έτους, θα πρέπει να είναι προσεκτική στη μείωση των επιτοκίων, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην αγορά»,επεσήμανε.

Σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε σταθερό το επιτόκιο μίας εβδομάδας, αλλά θα μείωνε το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας -το ανώτερο εύρος- κατά 150 μονάδες βάσης στο 47,5%. Αντ' αυτού, διατηρήθηκε στο 49%.

Μια μείωση του επιτοκίου θεωρείται πιθανή στην επόμενη συνεδρίαση, στις 24 Ιουλίου. Οι δημοσκοπήσεις του Reuters δείχνουν ότι ο κύκλος της χαλάρωσης, μόλις ξεκινήσει εκ νέου, θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2026.

Πηγή: skai.gr

