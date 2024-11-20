Αυτή την εβδομάδα, ο κόσμος της τέχνης είναι γεμάτος από σημαντικές δημοπρασίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της αγοράς, με κορυφαίο το έργο του Μαουρίτσιο Κατελάν, «Comedian», μια μπανάνα κολλημένη με ταινία σε τοίχο, η οποία αναμένεται να πωληθεί έως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Μαζί με το έργο του Κατελάν, άλλα εμβληματικά έργα όπως τα «New York Skyscrapers» του Άντι Γουόρχολ και το «Empire of Light» του Ρενέ Μαγκρίτ αναμένεται να αποφέρουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασίες που διεξάγονται από τους μεγάλους οίκους δημοπρασιών, Sotheby’s, Christie’s και Phillips.

Αυτές οι δημοπρασίες έρχονται μετά από μια δύσκολη χρονιά για την αγορά τέχνης, με το 2023 να καταγράφει μείωση 27% στις πωλήσεις έργων υψηλής αξίας, την πρώτη τέτοια πτώση από το 2020. Παρά αυτήν την πτώση, οι ειδικοί της βιομηχανίας ελπίζουν ότι οι επερχόμενες δημοπρασίες θα σηματοδοτήσουν μια ανάρρωση στην αγορά, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εκλογική νίκη του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί πιστεύουν ότι η νίκη του μπορεί να αναζωογονήσει την αγορά, χάρη σε πολιτικές που ευνοούν τους πλούσιους, όπως οι φορολογικές περικοπές, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ζήτηση για έργα τέχνης.

Ο Άλεξ Γκλάουμπερ, σύμβουλος τέχνης, υποστηρίζει ότι οι φορολογικές περικοπές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ βοήθησαν τους πλούσιους να αυξήσουν την περιουσία τους, και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πιθανότατα θα είναι οι κινητήριοι μοχλοί των επερχόμενων αγορών τέχνης. Αυτό ισχύει τόσο για τους αναδυόμενους όσο και για τους established καλλιτέχνες, καθώς οι οικονομικές πολιτικές που ευνοούν τους υπερπλούσιους θα πρέπει να ενισχύσουν την κατανάλωση στην αγορά τέχνης. Ωστόσο, άλλοι ειδικοί, όπως ο Τοντ Λέβιν από την Levin Art Group, είναι λιγότερο αισιόδοξοι, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές περικοπές από μόνες τους δεν θα επηρεάσουν δραματικά τις αγορές τέχνης.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αγορά είναι τα υψηλά επιτόκια. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανέβασε τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό της πανδημίας, κάτι που επιβράδυνε τις πωλήσεις έργων τέχνης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια άρχισαν να μειώνονται, οι σύμβουλοι τέχνης είναι αισιόδοξοι ότι αυτό θα διευκολύνει τους πλούσιους να επενδύσουν σε «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία, όπως η τέχνη. Όπως σημειώνει ο Γκλάουμπερ, το φθηνότερο κεφάλαιο θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη ζήτηση στην αγορά τέχνης, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτό θα είναι βραχυπρόθεσμο αν επανέλθει ο πληθωρισμός.

Παρά αυτές τις αβεβαιότητες, η αισιοδοξία παραμένει ισχυρή στις δημοπρασίες της εβδομάδας, ειδικά καθώς η καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης βλέπει ανανεωμένο ενδιαφέρον. Οι οίκοι δημοπρασιών αναφέρουν έντονη ατμόσφαιρα αναμονής για τα τέλη της χρονιάς, με τα επερχόμενα art fairs στο Μαϊάμι να είναι έτοιμα να κλείσουν το καλλιτεχνικό ημερολόγιο της χρονιάς.

Ενώ πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η αγορά θα συνεχίσει να επηρεάζεται από παράγοντες όπως τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, κάποιοι, όπως η Άμι Γουίτακερ, καθηγήτρια τέχνης και οικονομικών στο NYU, υποστηρίζουν ότι η αληθινή αξία αυτών των δημοπρασιών δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή τους, αλλά στην ευκαιρία να αναλογιστούμε τους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Όπως είπε η Γουίτακερ, «Ο σκοπός του «Comedian» είναι να τραβήξει την προσοχή στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εκτίθεται», υπογραμμίζοντας ότι οι δημοπρασίες τέχνης προσφέρουν μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε τη δημιουργική και ιστορική σημασία των έργων που πωλούνται.

Καθώς ο κόσμος της τέχνης πλοηγείται σε αυτές τις οικονομικές δυναμικές, οι επερχόμενες δημοπρασίες θα αποτελούν σημαντικό δείκτη για την κατεύθυνση της αγοράς και τις προτιμήσεις των πλουσιότερων συλλεκτών του κόσμου.

