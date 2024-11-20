Τράπεζες: Στηρίζουν τη ΔΙΑΣ και το IRIS

Οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι της εταιρείας πληρωμών ΔΙΑΣ ΑΕ, στηρίζουν πρωτοβουλίες της ΔΙΑΣ ΑΕ προκειμένου το IRIS να βελτιωθεί ώστε να γίνει μια επιλογή πληρωμών σύμφωνη με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για καταναλωτές και επιχειρήσεις επισημαίνουν τραπεζικές πηγές.

Σημειώνεται ότι το IRIS μέσα στο 2025 αναμένεται να επεκταθεί σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, εξοικονομώντας έτσι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες.

Από τις αρχές του 2025, το σύστημα θα εμπλουτιστεί με νέες δυνατότητες.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτική εφαρμογή του IRIS σε όλη την αγορά.

Αύξηση του ορίου συναλλαγών από 500 σε 1.000 ευρώ.

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το σύστημα για την αυτόματη έκδοση αποδείξεων.

