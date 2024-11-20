Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ενισχύθηκε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του έτους λόγω της κλιμάκωσης στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διεύρυνε το ράλι του κινούμενο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις ουκρανικές δυνάμεις να εκτοξεύουν για πρώτη φορά βρετανικούς πυραύλους κρουζ σε στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, μετά και τη χθεσινή επίθεση με ATACMS.

Το χτύπημα της Ουκρανίας με τη χρήση πυραύλων Storm Shadow εγκρίθηκε ως απάντηση στη Ρωσία που ανέπτυξε στρατεύματα της Βόρειας Κορέας εναντίον της Ουκρανίας, μια κίνηση της Μόσχας που η βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ως κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αντιδρούν στα γεωπολιτικά γεγονότα. Ενώ οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας στην Κεντρική Ευρώπη συνεχίζονται κανονικά, οι traders παρακολουθούν για τυχόν αλλαγές στην τρέχουσα κατάσταση των προμηθειών, καθώς και η συμφωνία διαμετακόμισης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, ενισχύθηκε πάνω από 2% στα 46,75 ευρώ η μεγαβατώρα.

Πηγή: skai.gr

