Η Ford ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα περικόψει περίπου το 14% του εργατικού της δυναμικού στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί σε 4.000 θέσεις εργασίας, κατηγορώντας τις σημαντικές απώλειες τα τελευταία χρόνια που επιδεινώνονται από την αδύναμη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, την έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης για τη στροφή προς τα EV και την αύξηση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μειώσεις προσωπικού θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως το τέλος του 2027, εν αναμονή διαβουλεύσεων με συνδικάτα και κυβερνήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι θα μειώσει την παραγωγή των μοντέλων Explorer και Capri EV στο εργοστάσιό της στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η Ford ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 ότι θα αναθεωρήσει δραστικά τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη, λέγοντας ότι θα πουλά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να ακυρώνεται, με την εταιρεία να ανακοινώνει στις αρχές του περασμένου έτους ότι θα περικόψει 3.800 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι η Volkswagen AG και η Stellantis NV, έχουν επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για τη μείωση των κερδών τους, επικαλούμενες τη μεγάλη επιβράδυνση στις πωλήσεις οχημάτων και τις κυβερνήσεις που δεν υποστηρίζουν την υποστήριξη για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων.

«Αυτό που μας λείπει στην Ευρώπη και τη Γερμανία είναι μια αναμφισβήτητη, σαφής πολιτική ατζέντα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης», δήλωσε σε δήλωση ο John Lawler, αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής της Ford. Ζήτησε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στην υποδομή φόρτισης, ουσιαστικά κίνητρα EV και μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2, τους οποίους η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνουν πιο αυστηρούς το επόμενο έτος.

Πηγή: The Washington Post

