Τραμπ: Ο εμπορικός πόλεμος προκαλεί σύγχυση στους CEO, ενισχύει την οικονομική ανησυχία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε περισσότερους από 100 κορυφαίους επιχειρηματίες την Τρίτη, με τα στελέχη να ζητούν σταθερότητα των αγορών, τη στιγμή που ο εμπορικός του πόλεμος κλόνισε την εμπιστοσύνη στην οικονομία των ΗΠΑ. Τουναντίον, πρόσφερε περισσότερη «δόση» από την αβεβαιότητα που έχει ήδη κλονίσει τα χρηματιστήρια, διαμηνύοντας ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να υπερβούν το 25%.

«Δεν θέλουν να πληρώσουν το 25 τοις εκατό ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο Τραμπ για εταιρείες που εισάγουν αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συνάντηση του Business Roundtable, του οποίου μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν τον Τσακ Ρόσκινς της Cisco, τον Τιμ Κουκ της Apple και τον Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase. «Μπορεί να ανέβουν ψηλότερα (οι δασμοί). Κοιτάξτε, όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο πιο πιθανό είναι να κατασκευάσουν εγχώρια εργοστάσια».



Οι απότομοι και μεταβλητοί εισαγωγικοί δασμοί του Τραμπ έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη Wall Street, αν και τα περισσότερα στελέχη απέφυγαν να ασκήσουν δημόσια κριτική στον Λευκό Οίκο. Οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από τη συνάντηση μετά την πρώτη ερώτηση, ωστόσο, σε μια αλλαγή από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.



Η εντεινόμενη αίσθηση ότι ο Τραμπ εννοεί ότι θα χρησιμοποιήσει σαρωτικούς δασμούς για να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία - κάτι που πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες και αξιωματούχοι της Wall Street ήλπιζαν ότι θα αποδεικνυόταν «φούσκα» της προεκλογικής εκστρατείας - οδήγησε σε απότομο ξεπούλημα στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα, το οποίο συνεχίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε περισσότερα αγαθά από ό,τι σε όλη την πρώτη του θητεία, με περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς μέχρι στιγμής.



Ο Τραμπ δεν έδειξε σημάδια χαλάρωσης την Τρίτη, διπλασιάζοντας τους δασμούς στον καναδικό χάλυβα και το αλουμίνιο - πριν υπαναχωρήσει μετά από μια συμφιλιωτική τηλεφωνική κλήση από έναν αξιωματούχο του Οντάριο, σε μια ακόμα από τις ραγδαίες ανατροπές πολιτικής που συνέβαλαν στην ανησυχία στη Wall Street. Υποβάθμισε επίσης την αντίδραση της αγοράς και είπε ότι είναι αφοσιωμένος στην πολιτική του με μακροπρόθεσμο στόχο.



«Οι αγορές θα ανέβουν και θα πέσουν, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας», είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη το απόγευμα. «Μακροπρόθεσμα αυτό που κάνω είναι να κάνω τη χώρα μας ξανά δυνατή».



Ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κλονίσει τους επενδυτές, οι οποίοι γενικά προτιμούν σταθερές οικονομικές πολιτικές για να αξιολογήσουν τα μελλοντικά κέρδη.



«Από πλευράς των επιχειρήσεων, είναι παραλυτικό ότι δεν ξέρεις πώς, αν, πού, ή πόσα να επενδύσεις - και η αβεβαιότητα προκαλείται από τους δασμούς και τη μη κατανόηση της πρόθεσης του Τραμπ. Η αβεβαιότητα είναι εξίσου κακή με τους δασμούς καθαυτούς από προοπτικής ανάπτυξης», επισήμανε ο Ντόναλντ Σνάιντερ, ο οποίος υπηρέτησε ως κορυφαίος βοηθός των Ρεπουμπλικανών σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων και τώρα είναι αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πολιτικής στην επενδυτική τράπεζα Piper Sandler.



Ο Τραμπ πρόσφερε ελάχιστη παρηγοριά στους επιχειρηματικούς ηγέτες τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι δεν δίνει σημασία στο χρηματιστήριο, ενώ αυξάνει τους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ακόμη και όταν η Wall Street ανατριχιάζει. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος εφάρμοσε δασμούς 25 τοις εκατό στους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας, τον Καναδά και το Μεξικό, προτού αναθεωρήσει αυτά τα σχέδια ώστε να μην επηρεάσουν τα αγαθά που εισάγονται στο πλαίσιο του εμπορικού συμφώνου της Βόρειας Αμερικής που επιτεύχθηκε κατά την πρώτη του θητεία. Πρόσθεσε επίσης 10% στους δασμούς σε όλα τα κινεζικά προϊόντα την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό φόρο σε ορισμένες εισαγωγές από την Κίνα στο 45%.



«Οι ηγέτες των επιχειρήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι διευθυντές επιχειρήσεων είναι νευρικοί, στα όρια του φόβου, με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, πώς εφαρμόζονται και ποιες είναι οι συνέπειες. Υπάρχει συντριπτική αβεβαιότητα και αυξανόμενη δυσφορία με τον τρόπο που εφαρμόζεται η πολιτική», παρατήρησε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's Analytics. «Κανείς δεν το λέει αυτό φωναχτά, αλλά όλοι το λένε σε ιδιωτικές συνομιλίες».



Ένα στέλεχος τράπεζας των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της, σημείωσε ότι είναι σαφές ότι οι επενδύσεις σταματούν εν μέσω σύγχυσης σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο θα πρέπει να πέσουν οι μετοχές για να επανεξετάσει τους δασμούς του ο Τραμπ.



«Εάν οι άνθρωποι αναζητούν βεβαιότητα, θα πρέπει να κοιτάξουν το ιστορικό αυτού του προέδρου», είπε. Χαρακτήρισε τις πτώσεις του χρηματιστηρίου «μια φωτογραφία μιας στιγμής στο χρόνο» και ουσιαστικά επανέλαβε τη δήλωση Τραμπ ότι «είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο».



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να αποσαφηνίσει πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίοδος.



Τα μέλη του Business Round Table συναντούν τακτικά τους προέδρους. Αλλά η συνεδρίαση της Τρίτης ήρθε σε μια στιγμή ιδιαίτερης ανησυχίας για στελέχη και επενδυτές που αγωνίζονται να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ.



«Υπήρξε μια συναίνεση ότι έπρεπε να τονίσουν την ανάγκη για λίγο περισσότερη προβλεψιμότητα», είπε ένας εκπρόσωπος λόμπι μιας από τις εταιρείες-μέλη, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Πώς το κάνεις αυτό με αυτόν τον πρόεδρο;»



Πηγή: The Washington Post

