Λαγκάρντ: Κίνδυνος ενίσχυσης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη λόγω των κρίσεων

Η οικονομία της ευρωζώνης αντιμετωπίζει σημαντικούς κλυδωνισμούς λόγω των κρίσεων σε εμπόριο, άμυνα και κλίμα, ενισχύοντας πιθανώς την πληθωριστική αστάθεια και αυξάνοντας τον κίνδυνο να γίνει πιο επίμονη η αύξηση των τιμών, προειδοποίησε την Τετάρτη η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.



Τα γεγονότα αυτά καθιστούν αδύνατο για την ΕΚΤ να εκπέμψει κάποια πρόθεση πολιτικής, αλλά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να ενισχύσεις τις προσπάθειες για στόχο πληθωρισμού 2% είπε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη.

Πηγή: skai.gr

Η ΕΚΤαλλά την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν σαφής για τη μελλοντική της πολιτική.«Οι προσδοκίες μας έχουν πράγματι περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες», είπε η Λαγκάρντ σε ομιλία της. «Είδαμε πολιτικές αποφάσειςμόλις πριν από λίγους μήνες» τόνισε η Λαγκάρντ, αφήνοντας αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ.Ο κατακερματισμός του διεθνούς εμπορίου είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερες, πιο ανατρεπτικές αλλαγές τιμών και θα μπορούσε κατ' αρχήν, όπως και οι επιπλέον αμυντικές δαπάνες, να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό.Όμως, παρομοίως υπάρχει ενδεχόμενο τέτοιου είδους κραδασμοί να εξουδετερώσουν ο ένας τον άλλο και να εξαλείψουν τις πιέσεις στις τιμές, υποστήριξε.Το βασικό ζήτημα για την ΕΚΤ είναι ότι ο πληθωρισμός αντιδρά δυσανάλογα πιο έντονα σε μεγάλους κλυδωνισμούς από ό,τι στους μικρούς, και τέτοιες μεγάλες κρίσεις θα μπορούσαν να κάνουν τον πληθωρισμό πιο ανθεκτικό.Αυτές οι δυσανάλογες αντιδράσεις στις τιμές, σε συνδυασμό με τον τρέχοντα μηχανισμό καθορισμού των μισθών, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν«Εάν μια τέτοια τιμολόγηση που εξαρτάται από το κράτος γίνει δεδομένη όταν η οικονομία πλήττεται από μεγάλα σοκ, αλλά η συχνότητα καθορισμού των μισθών παραμένει κάτω από αυτή της προσαρμογής των τιμών, θα μπορούσαμε να δούμε τον πληθωρισμό να γίνεται πιο επίμονος», υποστήριξε η Λαγκάρντ.Η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2% δια παντός και δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την κατεύθυνση της πολιτικής της.Αλλά η τράπεζα πρέπει να χαράξει πολιτική, ώστε ο πληθωρισμός να συγκλίνει πάντα προς το 2% μεσοπρόθεσμα και πρέπει να περιγράφει τη λεγόμενη «λειτουργία αντίδρασης», ώστε οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να γνωρίζουν πάντα πώς θα επηρεάσει την πολιτική μια συγκεκριμένη κρίση.«Μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τη λειτουργία της αντίδρασής μας, και κυρίως το πώς είναι πιθανό να επηρεαστούμε από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τι είδους δεδομένα θα εξετάσουμε», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.