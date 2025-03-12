ΗΠΑ: Οι δασμοί «αξίζουν τον κόπο» ακόμα κι αν προκαλούν ύφεση

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ επέμεινε την Τετάρτη ότι οι οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ «αξίζουν τον κόπο» ακόμα κι αν οδηγήσουν σε ύφεση, σε συνέντευξή του στο CBS.



«Αυτές οι πολιτικές είναι το πιο σημαντικό πράγμα που είχε ποτέ η Αμερική», δήλωσε μάλιστα ο Λούτνικ.



«Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να υπάρξει ύφεση είναι λόγω των ανοησιών του Μπάιντεν με τις οποίες έπρεπε να ζήσουμε. Αυτές οι πολιτικές παράγουν έσοδα. Παράγουν ανάπτυξη. Παράγουν εργοστάσια που χτίζονται εδώ».



Υπερασπιζόμενος τις οικονομικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, αρνήθηκε ότι η επιβολή δασμών από τον Τραμπ προκαλεί χάος.



«Δεν είναι χαοτικό, και ο μόνος που πιστεύει ότι είναι χαοτικό είναι κάποιος που είναι ανόητος», πρόσθεσε ο Λούτνικ.

Τα σχόλιά του έρχονται αφότου ο Τραμπ αντιμετώπισε ερωτήσεις στο Fox News σχετικά με το εάν η αμερικανική οικονομία θα αντιμετώπιζε ύφεση ή αυξήσεις τιμών ως αποτέλεσμα των αποφάσεών του για τους δασμούς. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε «μεταβατική περίοδο».



«Αυτό που κάνουμε είναι πολύ μεγάλο. Φέρνουμε πλούτο πίσω στην Αμερική. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, και πάντα υπάρχουν περίοδοι… χρειάζεται λίγος χρόνος. Χρειάζεται λίγος χρόνος, αλλά νομίζω ότι θα είναι υπέροχο για εμάς», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

