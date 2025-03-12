ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας στην 41η «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα

Αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης αναμένουν τους πολίτες που αναζητούν δουλειά στην 41η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025 στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, 26223) από τις 10:00 έως τις 18:00, πρόκειται να συμμετάσχουν πάνω από 30 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2025.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το βιογραφικό τους στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό και να πραγματοποιήσουν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις εργασίας, οι οποίες ταιριάζουν στο επαγγελματικό προφίλ τους.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας, καθώς και η λίστα των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν, βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/41i-hmera-karieras-dypa-patra-paraskevi-14-martioy-2025?tab=eidikotites-kai-epikheiriseis&tab2=&tab3=.

Επίσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

