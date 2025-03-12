Κίνα: Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, προειδοποίησε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την εφαρμογή των δασμών των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χάλυβα.



«Οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν παραβιάσει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου» προσθέτει η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Ντόναλντ Τραμπ νωρίτεραστα προϊόντα από την Κίνα στο 20%. Αυτό ώθησε το Πεκίνο να στοχεύσει τις αμερικανικές εισαγωγές με νέους δασμούς -10% έως 15%- στο κοτόπουλο, το βόειο κρέας, το χοιρινό, το σιτάρι και τη σόγια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.