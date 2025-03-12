Υπερταμείο: Με τη συμμετοχή 9 εταιρικών σχημάτων προχωρά το έργο αξιοποίησης 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ

Με τη συμμετοχή εννέα εταιρικών σχημάτων προχωρά το φιλόδοξο έργο καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και ωρίμανσης 36.000 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της θυγατρικής του Υπερταμείου, ΕΤΑΔ.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του έργου, συμμετέχουν εννέα εταιρικά σχήματα, τα οποία έχουν προεπιλεγεί κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επίβλεψη ενός Γραφείου Διαχείρισης Έργου (PMO). Στόχος είναι η αξιολόγηση έως 36.000 ακινήτων, η αποτίμηση έως 6.500 εξ' αυτών και η εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης σε ένα υποσύνολο έως 1.000 ακινήτων. Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, τα εννέα συμμετέχοντα εταιρικά σχήματα θα συμμετέχουν σε εσωτερικούς διαγωνισμούς (call offs), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τεχνικούς και νομικούς ελέγχους, εκτιμήσεις επί συγκεκριμένων ομάδων ακινήτων ή άλλες ενέργειες ωρίμανσης. Σημειώνεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία και αφορά σε 1.000 ακίνητα.

Το έργο αυτό, το οποίο εκτελείται από κοινού από το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ- κατόπιν εγκρίσεων των ΔΣ τους- αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες χαρτογράφησης και διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα και έχει στόχο τον εξορθολογισμό τού χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ και την αποτελεσματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Το έργο επιβλέπεται και συνεπικουρείται από ομάδα στελεχών της ΕΤΑΔ, ενώ παράλληλα η σύγχρονη, ευέλικτη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων με την ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένου προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης (AI Tool) που έχει αναπτύξει και παραμετροποιήσει ο PMO, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, αποφέροντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Το έργο προχωρά δυναμικά, με επόμενα βήματα την προκήρυξη και εκτέλεση των πρώτων διαγωνισμών, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Η ομάδα του PMO απαρτίζεται από το σχήμα McKinsey & Company και 8G Capital Partners, ενώ οι ενώσεις εταιρειών που έχουν προεπιλεγεί μέσω της συμφωνίας- πλαίσιο είναι οι:

Ένωση εταιρειών «AMERICAN APPRAISAL (HELLAS) LIMITED»- «DBC DIADIKASIA S.A.»- «LAMNIDIS LAW»- «A. PETROPOULOS & ASSOCIATES» και «Alpha Real Estate Services Α.Ε.» . «CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» «Colliers Greece» Ένωση εταιρειών «GLP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»- «ΙΡΙΣ Ο.Ε.»- «Ε. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Hill International NV»- «AURA REE GREECE LLC»- «Ε. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»- «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ- ΒΟΤΤΟΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ένωση εταιρειών «QUALCO REAL ESTATE LTD»- «ΦΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»- «QUALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» Ένωση εταιρειών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε MTC- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»- «Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ν.Υ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»- «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»- «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.»

