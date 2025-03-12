ΕΕ: Ανακοίνωσε αντίμετρα στους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που επέβαλε ο Τραμπ

Σκληρή ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δασμούς του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αντίμετρα ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικά αγαθά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εφαρμόσει τους δικούς της δασμούς σε ευρείας κατανάλωσης αμερικανικά αγαθά, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου, ενώ από τις 13 Απριλίου θα εφαρμοστούν πλήρως.

Τα αντίμετρα της ΕΕ θα μπορούσαν να ισχύουν για εξαγωγές αμερικανικών αγαθών αξίας έως και 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναλογικά με τους αμερικανικούς δασμούς.

Η Επιτροπή είπε ότι θα πληγούν αμερικανικά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, υφάσματα, δερμάτινα είδη, οικιακές συσκευές, οικιακά εργαλεία, πλαστικά και ξύλο. Θα επηρεαστούν επίσης γεωργικά προϊόντα - συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, του βοείου κρέατος, ορισμένων θαλασσινών, ξηρών καρπών, αυγών, ζάχαρης και λαχανικών.



Τα αντίμετρα ανακοινώθηκαν μετά την επιβολή δασμών έως και 25% από τις ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports.



The EU will protect its consumers and businesses.



We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs.



Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τα «αντίμετρα για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών από τις επιπτώσεις αυτών των αδικαιολόγητων εμπορικών περιορισμών».

Η ΕΕ διευκρινίζει ότι παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την αμερικανική κυβέρνηση για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Τα προαναφερθέντα μέτρα μπορούν να αντιστραφούν ανά πάσα στιγμή εάν βρεθεί μια τέτοια λύση.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για το μέτρο αυτό» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δήλωσή της.



«Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο. Έχουν φέρει ευημερία και ασφάλεια σε εκατομμύρια ανθρώπους και το εμπόριο έχει δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από σήμερα το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτό το μέτρο. Οι δασμοί είναι φόροι. Είναι κακό για τις επιχειρήσεις και ακόμη χειρότερο για τους καταναλωτές. Αυτοί οι δασμοί διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Φέρνουν αβεβαιότητα στην οικονομία. Θέσεις εργασίας διακυβεύονται. Οι τιμές θα ανέβουν. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Τα αντίμετρα που λαμβάνουμε σήμερα είναι ισχυρά αλλά αναλογικά. Καθώς οι ΗΠΑ εφαρμόζουν δασμούς ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εμείς απαντάμε με αντίμετρα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ταιριάζει με το οικονομικό εύρος των δασμών των ΗΠΑ. Τα αντίμετρά μας θα εισαχθούν σε δύο βήματα. Αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου και πλήρως από τις 13 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, θα παραμένουμε πάντα ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε έναν κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, δεν είναι προς το κοινό μας συμφέρον να επιβαρύνουμε τις οικονομίες μας με δασμούς. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε ουσιαστικό διάλογο. Έχω εμπιστευτεί στον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς να συνεχίσει τις συνομιλίες του για να εξερευνήσει καλύτερες λύσεις με τις ΗΠΑ».

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες χάλυβα προετοιμάζονται για μεγάλες απώλειες λόγω των αμερικανικών δασμών σημειώνει το AP.



«Θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα σε ένα ήδη δεινό περιβάλλον της αγοράς», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Χένρικ Άνταμ, πρόεδρος της ευρωπαϊκής ένωσης χάλυβα Eurofer.



Είπε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να χάσει έως και 3,7 εκατομμύρια τόνους εξαγωγών χάλυβα. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τους παραγωγούς χάλυβα της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 16% των συνολικών εξαγωγών χάλυβα της ΕΕ.



«Η απώλεια ενός σημαντικού μέρους αυτών των εξαγωγών δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από τις εξαγωγές της ΕΕ σε άλλες αγορές», εξήγησε ο Άνταμ.

