Η Κίνα και οι ΗΠΑ αναμένεται να παρατείνουν την αναστολή των δασμών κατά 90 ημέρες

Η Κίνα και οι ΗΠΑ αναμένεται να παρατείνουν την αναστολή των δασμών για άλλους τρεις μήνες στις εμπορικές συνομιλίες που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του South China Morning Post (SCMP), το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης παράτασης 90 ημερών, οι ΗΠΑ και η Κίνα θα συμφωνήσουν να μην επιβάλουν νέους δασμούς ή να λάβουν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ενώ οι προηγούμενες συζητήσεις στη Γενεύη και το Λονδίνο επικεντρώθηκαν στην «αποκλιμάκωση», στην επόμενη συνάντηση η κινεζική αντιπροσωπεία αναμένεται να ασκήσει επίσης πίεση στην εμπορική ομάδα του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που αφορούν τη Φαιντανύλη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη τη Δευτέρα, με σκοπό την επίλυση των μακροχρόνιων οικονομικών διαφορών που βρίσκονται στο επίκεντρο του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

