Πόλος έλξης τα αμοιβαία κεφάλαια - Αυξημένες κατά 30 δισ. ευρώ οι συνολικές θεσμικές επενδύσεις την τελευταία 7ετία

Μόνο μέσα στο 2025 ζεστό χρήμα άνω των 3 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια - Οι θεσμικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 30 δισ. από το τέλος του 2018

Αγορές

 Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2025 να έχει ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2005. Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 20 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 26,28 δισ., από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018. Μόνο μέσα στο 2025 ζεστό χρήμα άνω των 3 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια.

Την ίδια ώρα αυξάνεται κατακόρυφα το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης και στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2025 ξεπέρασαν τα 44 δισ. Και οι θεσμικές επενδύσεις αυξάνονται σημαντικά και είναι αυξημένες κατά 30 δισ. από το τέλος του 2018.

Την ίδια περίοδο στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 6,2 δισ. ευρώ.

 Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α' εξάμηνο του 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα Euro 44,7 δισ., αυξημένο κατά 13,76% από το τέλος του 2024.

Στις 30.06.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση 18,8 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε Euro 26,29 δισ.

   Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ανήλθαν σε Euro2.902 εκ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές Euro 2.043 εκ.

   Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα.

   Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις

   Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

   - Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 30,60%

   - Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 24,89%

   - Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 8,38%

   - Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 7,37%

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε ως εξής: το 54% στα Ομολογιακά, το 15% στα Μεικτά α/κ , το 13% στα Μετοχικά α/κ το 9% στα Funds of Funds, το 5% στα α/κ χρηματαγοράς και το 4% στα σύνθετα.

Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος του 2024 ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (6,59 δισ. και μερίδιο αγοράς 24,9%), η Alpha AEΔΑΚ (5,76 δισ. και μερίδιο 21,74%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ ( 5,61 δισ. και μερίδιο 21,15%) και Εθνική AΕΔΑΚ (4,03 δισ. με μερίδιο 15,22%). 

 Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 11,69% από την αρχή του έτους σε Euro11.736 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), ανέρχεται σε Euro744 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro500 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2024, αυξημένο κατά 7,32% στα Euro5.918 εκ. σε σχέση με την 30.06.2024.

   Η πορεία της αγοράς Α/Κ

   (ποσά σε δισ. ευρώ)

   2025  26,3

   2024  22,1

   2023  15,8

   2022  10,9

   2021  11,1

   2020  8,1

   2019  7,9

   2018  6,1

   2017  6,7

   2016  6,4

   2015  7,2

   2014  6,1

   2013  6,3

   2012  5,9

   2011  5,2

   2010  8,1

   2009  10,7

   2008  10,4

   2007  24,5

   2006  23,9

   2005  27,9

   2004  31,6

   2003  30,4

   2002  25,4   

