Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2025 να έχει ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2005. Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 20 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 26,28 δισ., από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018. Μόνο μέσα στο 2025 ζεστό χρήμα άνω των 3 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια.

Την ίδια ώρα αυξάνεται κατακόρυφα το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης και στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2025 ξεπέρασαν τα 44 δισ. Και οι θεσμικές επενδύσεις αυξάνονται σημαντικά και είναι αυξημένες κατά 30 δισ. από το τέλος του 2018.

Την ίδια περίοδο στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 6,2 δισ. ευρώ.

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α' εξάμηνο του 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα Euro 44,7 δισ., αυξημένο κατά 13,76% από το τέλος του 2024.

Στις 30.06.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση 18,8 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε Euro 26,29 δισ.

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ανήλθαν σε Euro2.902 εκ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές Euro 2.043 εκ.

Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 30,60%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 24,89%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 8,38%

- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 7,37%

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε ως εξής: το 54% στα Ομολογιακά, το 15% στα Μεικτά α/κ , το 13% στα Μετοχικά α/κ το 9% στα Funds of Funds, το 5% στα α/κ χρηματαγοράς και το 4% στα σύνθετα.

Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος του 2024 ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (6,59 δισ. και μερίδιο αγοράς 24,9%), η Alpha AEΔΑΚ (5,76 δισ. και μερίδιο 21,74%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ ( 5,61 δισ. και μερίδιο 21,15%) και Εθνική AΕΔΑΚ (4,03 δισ. με μερίδιο 15,22%).

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 11,69% από την αρχή του έτους σε Euro11.736 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), ανέρχεται σε Euro744 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro500 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2024, αυξημένο κατά 7,32% στα Euro5.918 εκ. σε σχέση με την 30.06.2024.

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2025 26,3

2024 22,1

2023 15,8

2022 10,9

2021 11,1

2020 8,1

2019 7,9

2018 6,1

2017 6,7

2016 6,4

2015 7,2

2014 6,1

2013 6,3

2012 5,9

2011 5,2

2010 8,1

2009 10,7

2008 10,4

2007 24,5

2006 23,9

2005 27,9

2004 31,6

2003 30,4

2002 25,4

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

