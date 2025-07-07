Με επιβολή πρόσθετων δασμών 10% σε όποιες χώρες ευθυγραμμιστούν με τις «αντιαμερικανικές πολιτικές» της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες των BRICS συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που ξεκίνησε στη Βραζιλία την Κυριακή.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του στη σύνοδο κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα παραλλήλισε τις BRICS με το Κίνημα των Αδεσμεύτων του Ψυχρού Πολέμου, μια ομάδα αναπτυσσόμενων χωρών που αντιστάθηκε να ενταχθεί σε οποιαδήποτε πλευρά μιας πολωμένης παγκόσμιας τάξης.

«Οι BRICS είναι ο κληρονόμος του Κινήματος των Αδεσμεύτων», δήλωσε ο Λούλα στους ηγέτες.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Κυριακής, η ομάδα προειδοποίησε ότι η αύξηση των δασμών απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο, συνεχίζοντας τη συγκαλυμμένη κριτική της ομάδας στην πολιτική δασμών του Τραμπ στις ΗΠΑ.

«Οποιαδήποτε χώρα ευθυγραμμιστεί με τις αντιαμερικανικές πολιτικές των BRICS, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο δασμό 10%. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Truth Social.

Πηγή: skai.gr

