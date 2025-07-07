Της Αθηνάς Παπακώστα

Μία κρίσιμη εβδομάδα αρχίζει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία απομένουν μόλις δύο ημέρες για να κλείσει τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον και να εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει πράξη την απειλή του για επιβολή 50% δασμών σε όλες τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, την περασμένη Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις -οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου- εστιάζουν σε 15 με 18 συμφωνίες με σημαντικούς, για την Ουάσινγκτον, εμπορικούς εταίρους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς ακόμη και 70%.

Το ρολόι για τις Βρυξέλλες εν όψει της 9ης Ιουλίου μετρά ήδη αντίστροφα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει πώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσει τελικά το μπλοκ των «27» και κατά συνέπεια και τη διατλαντική τους εμπορική σχέση αξίας 1,6 τρισ. ευρώ.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγονται διαφορετικές φωνές όσον αφορά στο πώς οι Βρυξέλλες θα πρέπει να αντιδράσουν. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι, όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, που λένε πως καλό θα ήταν η ΕΕ να αποφύγει πάση θυσία έναν εμπορικό πόλεμο και από την άλλη εκείνοι, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι επιμένουν πώς ο δρόμος επίδειξης ισχύος είναι ο σωστός στην περίπτωση που η συμφωνία δεν είναι αρκετά καλή για τις Βρυξέλλες.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα ο Μάρος Σέφκοβιτς έλαβε τελεσίγραφο για επιβολή δασμών ύψους 17% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια συναντήσεων του στις Ηνωμένες Πολιτείες με Αμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, στις οποίες συμμετείχε και ο Μπέσεντ.

Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλειδώσει δύο συμφωνίες – μία με το Ηνωμένο Βασίλειο και μία με το Βιετνάμ, και άγνωστο παραμένει εάν η Ένωση των «27» είναι σε θέση να εξασφαλίσει μία συμφωνία, τη στιγμή που ήδη οι δασμοί της τάξης του 10% σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα παραμένουν ήδη σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, η ΕΕ ζυγίζει μία προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με βασικό δασμό 10% στις περισσότερες εξαγωγές της, τη στιγμή που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, δήλωνε την περασμένη Πέμπτη ότι «επιθυμούμε μία λύση έπειτα από διαπραγμάτευση, όμως, την ίδια ώρα, προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο καμία ικανοποιητική συμφωνία να μην βρεθεί».

Και η προθεσμία Τραμπ, διάρκειας 90 ημερών, για τους ανταποδοτικούς του δασμούς λήγει σε δύο 24ωρα με την Ουάσινγκτον να φέρεται έτοιμη να εξαπολύσει την εμπορική της επίθεση, επιστρέφοντας στο αφήγημα του περασμένου Απριλίου και την «Ημέρα Απελευθέρωσης» των Ηνωμένων Πολιτειών, και την Ευρώπη να παραμένει αντιμέτωπη με την επιβολή δασμών 50% στα προϊόντα της.



Πηγή: skai.gr

