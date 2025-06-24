Για πολλοστή φορά ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι τα επιτόκια στην Αμερική θα έπρεπε να είχαν ήδη μειωθεί.

Οπως σημειώνει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σήμερα την ανάγκη «να μειωθούν τα επιτόκια τουλάχιστον δύο με τρεις μονάδες», τονίζοντας ότιι αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί ήδη, ρίχνοντας έμμεσα τα βέλη του εναντίον του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για ακόμη μια φορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε επίσης, ότι «αν η αμερικανική οικονομία δεν πάει καλά μετά τις μειώσεις, τότε η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια εκ νέου».

Πηγή: skai.gr

