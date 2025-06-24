Υποχωρούν την Τρίτη οι τιμές πετρελαίου, τόσο για το αμερικανικό WTI όσο και για τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς αργού μπρεντ.

Το WTI διαπραγματεύεται στα 65,12 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 4,95%, ενώ το αργό μπρεντ σημειώνει πτώση 4,78% και διαπραγματεύεται στα 68,06 δολάρια.

Χθες, Δευτέρα, οι τιμές του αργού έφτασαν μέχρι και τα 82 δολάρια μετά την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικές βάσεις, αλλά αμέσως μετά ξεκίνησε απότομη πτώση, αφού οι αγορές δεν τιμολογούσαν αυξημένο κίνδυνο.

Εν τω μεταξύ, αργά χθες το βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σ.σ. στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) η οποία ανέφερε πως ελπίζει ότι θα γίνει μόνιμη.

Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τις πετρελαϊκές να αυξήσουν την παραγωγή με το περιβόητο πια, «Drill baby, drill».

Επιπλέον, οι αγορές δεν «βλέπουν» προς το παρόν, πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κίνηση που θα εκτόξευε τις τιμές πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.