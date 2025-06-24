«Κληρώνει» για την δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μέσα από την διαδικασία των ενστάσεων θα καθοριστούν τα παιδιά που θα έχουν δικαίωμα να φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.): Φέτος ο αριθμός των αιτήσεων έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 4.386 αιτήσεις για τη σχολική χρονιά 2025-2026, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος έως τώρα, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με πέρσι.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι που δεν προκρίθηκαν θα έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» μέσω της υποβολής ενστάσεων.

Πως γίνεται η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων

Η Δ.ΥΠ.Α. λειτουργεί 28 ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, όπου γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών των δικαιούχων είναι κοινωνικοοικονομικά.

Δηλαδή προηγούνται τα παιδιά πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, τα ορφανά παιδιά, τα παιδιά αναπήρων γονέων κλπ και ακολουθούν σε προτεραιότητα τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων δικαιούχων γονέων.

Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους), με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Υπηρεσίας να βρίσκονται στις εξής περιοχές:

 Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέος Βρεφικός Σταθμός σε κτήριο της ΔΥΠΑ στο Ίλιον.

 Περιφέρεια: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων. Επίσης, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας που υπέστη σημαντική καταστροφή από τον Daniel αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Πριν προκύψουν λοιπόν οι τελικοί δικαιούχοι ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης βρεφών – νηπίων (με τον αρ. πρωτ. της αίτησης) στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr και σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α. και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς επιλογής τους μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Πινάκων.

Θα πρέπει να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης προς τη ΔΥΠΑ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο της Υπηρεσίας.

Υποβολή ενστάσεων μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορίζεται από τη Δημόσια Πρόσκληση δεν είναι δυνατή. Προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οι συμμετέχοντες οφείλουν:

 να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. συμπλήρωση στην αίτηση εσφαλμένου ΑΜΚΑ, εσφαλμένη μοριοδότηση κ.ο.κ) και

 να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά των ημερών εργασίας έτους 2024 και 2025.



