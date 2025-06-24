Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent παγκοσμίως μειώθηκε κατά 4%, σε λίγο πάνω από 68 δολάρια το βαρέλι. Αυτό έρχεται μετά από πτώση 7% στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πλέον χαμηλότερες από ό,τι στις 12 Ιουνίου, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση στο Ιράν.

Οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία ανταποκρίνονται επίσης θετικά στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τους κύριους δείκτες στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία να σημειώνουν άνοδο.

Πηγή: skai.gr

