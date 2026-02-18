Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ιαπωνία προχωρά τις πρώτες επενδύσεις στο πλαίσιο της δέσμευσής της ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως μέρος της εμπορικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, επισημαίνοντας τρία «τεράστια» έργα σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κρίσιμα ορυκτά στις ΗΠΑ, σημειώνει το πρακτορείο Anadolu.

«Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ εμπορική μας συμφωνία με την Ιαπωνία μόλις ξεκίνησε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Πρόσθεσε ότι η επενδυτική δέσμευση του Τόκιο αποτελούσε μέρος της «Ιστορικής εμπορικής μας συμφωνίας για την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ της αμερικανικής βιομηχανικής βάσης, τη δημιουργία ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ σπουδαίων αμερικανικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εθνικής και οικονομικής μας ασφάλειας όπως ποτέ άλλοτε».

«Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τρία ΤΕΡΑΣΤΙΑ έργα στους στρατηγικούς τομείς του πετρελαίου και φυσικού αερίου στη μεγάλη πολιτεία του Τέξας, της παραγωγής ενέργειας στη μεγάλη πολιτεία του Οχάιο και των κρίσιμων ορυκτών στη μεγάλη πολιτεία της Τζόρτζια», είπε.

Τα έργα είναι τεράστιας κλίμακας και, σύμφωνα με τον Τραμπ, δεν θα ήταν δυνατά χωρίς ένα βασικό εργαλείο: τους δασμούς.

Είπε ότι το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στο Οχάιο, μια πολιτεία που κέρδισε τρεις φορές, θα είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ενώ μια νέα εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στον «Κόλπο της Αμερικής» -επισήμως τον Κόλπο του Μεξικού- θα ενισχύσει τις εξαγωγές και θα ενδυναμώσει την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ.

Ανέφερε επίσης ότι μια μονάδα κρίσιμων ορυκτών θα βοηθήσει να τερματιστεί η «ανόητη» εξάρτηση της χώρας από ξένες πηγές.

