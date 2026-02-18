Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ σκοπεύει να παραιτηθεί προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της, στις 31 Οκτωβρίου 2026, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027 στην πατρίδα της, τη Γαλλία, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγή ενήμερη για τις προθέσεις της.

Η Λαγκάρντ, σύμφωνα με την πηγή των FT, θέλει να δώσει στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τον απαραίτητο χρόνο να επιλέξουν νέο επικεφαλής για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά της.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ δήλωσε πάντως την Τετάρτη ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είναι προσηλωμένη στα καθήκοντά της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της.

Ευρωπαίοι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των FT τον Δεκέμβριο του 2025, προκρίνουν ως κορυφαίες επιλογές για τον επόμενο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και τον Ολλανδό ομόλογό του Κλάας Κνοτ.

Για τη θέση έχει δηλώσει επίσης ότι ενδιαφέρεται η Ιζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, ενώ πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις του προέδρου της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, σημειώνουν ότι ενδιαφέρεται και εκείνος.

Πρόσωπα με γνώσει των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι ανέφεραν στους FT ότι ο Μακρόν -ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας- εδώ και μήνες επιδιώκει να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ.

Το δημοσίευμα των FT έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κεντρικού τραπεζίτη της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο, έναν και πλέον χρόνο πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, προκειμένου να επιτρέψει στον Μακρόν να επιλέξει τον διάδοχό του πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα.

Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του επόμενου έτους, θεωρούνται καθοριστικές για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αλλά και την ΕΕ γενικότερα.

Κι αυτό γιατί η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι των αντιπάλων της, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πιθανό να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Παρότι η Λεπέν ενδέχεται να αποκλειστεί μετά την καταδίκη της πέρυσι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει δηλώσει ότι τη θέση της ως υποψηφίου για την προεδρία θα πάρει ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά.

Τόσο η Λεπέν -η οποία έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της- όσο και ο Μπαρντελά είναι ευρωσκεπτικιστές, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τις σχέσεις της Γαλλίας με ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΚΤ.

Η θητεία της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έχει σημαδευτεί από σειρά κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Επί της θητείας της, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε κοντά στο 11% στα τέλη του 2022, καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν απότομα μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες επλήγησαν λόγω της πανδημίας.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια από -0,5% στο 4% μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Από τα μέσα του 2024, ωστόσο, η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης μείωσε το κόστος δανεισμού στο 2% καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε ξανά προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο 2% της ΕΚΤ.

Ο διορισμός της Λαγκάρντ στη θέση της προέδρου της ΕΚΤ ήταν αποτέλεσαν της αιφνιδιαστικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η τότε Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ το 2019: η Λαγκάρντ να αναλάβει το τιμόνι την ΕΚΤ και η τότε Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στο Bloomberg TV τον προηγούμενο μήνα ότι αποδέχτηκε τη θέση στην ΕΚΤ με την εντύπωση πως θα υπηρετούσε πενταετή θητεία - σχόλιο που ορισμένοι θεώρησαν ως πιθανή προαναγγελία πρόωρης αποχώρησης.

Πέρυσι το καλοκαίρι, πάντως, εκπρόσωπος της ΕΚΤ τόνισε ότι η Λαγκάρντ «είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη [οκταετή] θητεία της», αφότου ο πρώην πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβαμπ, δήλωσε ότι η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης εξέταζε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της για να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν πρόκειται να με ξεφορτωθείτε σύντομα», είχε δηλώσει και η ίδια η Λαγκάρντ σε δημοσιογράφους στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ τον περασμένο Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

