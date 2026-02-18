Σχεδόν 13.000 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας. Μάλιστα, περίπου οι μισές από αυτές δεν έχουν πάρει καν αριθμό συζήτησης.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο θεσμός της φορολογικής διατησίας, που θεσπίστηκε το 2011 και θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Από την Παρασκευή επαναλειτουργεί για 6 μήνες η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, στην οποία μπορούν να προσφύγουν όσοι αμφισβητούν πρόστιμα και άλλες αποφάσεις της διοίκησης, και δεν επιθυμούν να περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

