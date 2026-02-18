Πώς θα κερδίσετε «κούρεμα» φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων έως 75%

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μία ακόμη ευκαιρία θα έχουν για να «κερδίσουν» «κούρεμα» φόρων και προστίμων έως και 75% όσοι έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Εφορία: Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιείται εκ νέου, κάτι που θα επιτρέψει σε όσους αμφισβητούν κυρώσεις που τους έχουν καταλογιστεί να διεκδικήσουν μερική διαγραφή. Θα πρέπει όμως πρώτα να παραιτηθούν των προσφυγών τους στα διοικητικά δικαστήρια.



Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Γιώργου Κώτσηρα, από την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του ΥΠΕΘΟΟ, θα λειτουργεί στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 10 και παράρτημά της, θα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Φράγκων 2-4.

Από 35% έως και 75% τα ποσοστά των εκπτώσεων

Σε αυτή θα μπορούν να προσφύγουν όσοι αποσύρουν τις προσφυγές τους από τα διοικητικά δικαστήρια και επιλέξουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από την εν λόγω Επιτροπή.

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης εξώδικης επίλυσης φορολογικής διαφοράς από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έχει παραταθεί έως τις 24 Ιουλίου 2026, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παράτασης, προβλέπεται και παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων και έως την 31η Μαρτίου 2027 για την έκδοση των σχετικών πρακτικών, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την επεξεργασία των αιτήσεων, χωρίς να απαιτηθεί άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται και η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Μέσω της Επιτροπής, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν καταλογιστεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, αλλά ο προσφεύγων υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το 30% του κύριου φόρου που θα προσδιορίσει η επιτροπή.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να πληρωθεί σε 1 έως 24 δόσεις με «κούρεμα» έως 75%, ανάλογες του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγούν ως εξής:

Σε μία δόση με έκπτωση 75%

Σε 2 -4 δόσεις με έκπτωση 65%

Σε 5-8 δόσεις με έκπτωση 55%

Σε 9-12 δόσεις με έκπτωση 50%

Σε 13-16 δόσεις με έκπτωση 45%.

Σε 17 - 20 δόσεις με έκπτωση 40%

Σε 21 – 24 δόσεις με έκπτωση 35%.

Ποιοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή

Να σημειωθεί πως η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που λειτουργεί στο ΥΠΕΘΟΟ, απαρτίζεται από πρώην δικαστικούς των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφοριακοί υπάλληλοι.

Σε αυτή μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα που καταλόγισε η εφορία.

Προϋπόθεση είναι ότι παραίτησή τους από τη συνέχιση της εκδίκασης και με την αίτηση που υποβάλει μπορεί να ζητήσει:

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει μερικά ή ολικά δεκτή την αίτηση, ενώ αν προβάλλεται μόνον ο ισχυρισμός της «μείωσης του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων» το αίτημα γίνεται δεκτό.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της και κλείνει οριστικά η υπόθεση και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.



