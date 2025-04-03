Τι σημαίνουν για την Αμερική οι δασμοί του Τραμπ στα αυτοκίνητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το μεγαλύτερο πολιτικό ρίσκο για την οικονομία των ΗΠΑ ανακοινώνοντας σαρωτικούς δασμούς. Ένα ρίσκο που δεν είχε λάβει κανένας άλλος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία που θα έχει και επιπτώσεις.

Οι δασμοί έχουν τεθεί σε ισχύ και αυτοί που θα πλήξουν περισσότερο τους Αμερικανούς και θα κλονίσουν την αυτοκινητοβιομηχανία είναι οι φόροι στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, η οικονομία της Αμερικής έχει εξελιχθεί. Σήμερα είναι μια οικονομία υπηρεσιών και όχι μια οικονομία που βασίζεται στην κατασκευή. Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πολύ λιγότερα αυτοκίνητα σήμερα, τα οποία ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας, την προώθηση της ανάπτυξης και εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Τα αυτοκίνητα είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των Αμερικανών: πηγαίνουν στη δουλειά, ψωνίζουν, ταξιδεύουν για διακοπές. Οι τιμές είναι ήδη κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, με ένα νέο αυτοκίνητο να κοστίζει σχεδόν 50.000 δολάρια κατά μέσο όρο. Και τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες οι τιμές θα ανέβουν περισσότερο, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την αγορά των αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Αμερική από άλλες χώρες. Αυτές οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των 16 εκατομμυρίων νέων αυτοκινήτων που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με την S&P Global Mobility.

Το Μεξικό είναι η μεγαλύτερη πηγή αυτών των εισαγωγών, στέλνοντας 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στις αμερικανικές αντιπροσωπείες. Ο Καναδάς στέλνει άλλα 1,1 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 3,7 εκατομμύρια προέρχονται από χώρες εκτός της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και της Γερμανίας.

Όπως τονίζει το CNN, πλέον ένα εισαγόμενο αυτοκίνητο αξίας 40.000 δολαρίων θα επιβαρυνθεί με φόρο 10.000 δολαρίων. Και αυτό είναι ένα κόστος θα επωμιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού.

«Πρέπει να γίνει μια υγιής συζήτηση για το πώς αυτό το κόστος μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των προμηθευτών, των (αυτοκινητοβιομηχανιών), των εμπόρων και των τελικών καταναλωτών», δήλωσε στο CNN στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας πως ένα μεγάλο ποσοστό θα επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Έρχονται και δασμοί στα ανταλλακτικά

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται επίσης να επιβάλει δασμούς και στις εισαγωγές των ανταλλακτικών αυτοκινήτων το αργότερο έως τις 3 Μαΐου. Και όταν τεθούν σε ισχύ, αυτό σημαίνει ότι θα κοστίζει περισσότερο η παραγωγή αυτοκινήτων ακόμη και στα αμερικανικά εργοστάσια. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε εγχώριο όχημα περιέχει εισαγόμενα ανταλλακτικά.

Για δεκαετίες, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής ή NAFTA στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι αυτοκινητοβιομηχανίες λειτουργούσαν σαν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς να είναι μια ενιαία χώρα.

Οι εταιρείες διακινούν ανταλλακτικά πέρα από τα σύνορα, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης ενός οχήματος.

Σήμερα, κάθε ένα από τα 10,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στα αμερικανικά εργοστάσια έχουν κατά μεγάλο ποσοστό ανταλλακτικά από το Μεξικό και τον Καναδά, σε ποσοστό περίπου 25-60%.

Η ανάλυση της Bank of America αναφέρει ότι οι δασμοί στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα αυξήσουν το κόστος των αμερικανικών αυτοκινήτων κατά περίπου 4.000 δολάρια. Μια άλλη ανάλυση της Anderson Economic Group ανεβάζει το κόστος σε περισσότερα από 12.000 δολάρια για ορισμένα οχήματα.

«Ας είμαστε πραγματικά ειλικρινείς: Μακροπρόθεσμα, οι δασμοί 25% στα σύνορα του Μεξικού και του Καναδά θα άνοιγαν μια τρύπα στην αμερικανική βιομηχανία, τέτοια που δεν έχουμε ξαναδεί» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, σε επενδυτές τον Φεβρουάριο.

Τι σημαίνουν οι δασμοί για όσους θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο

Τα αυτοκίνητα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα περισσότερα νοικοκυριά, μετά τη στέγαση. Πέρυσι, οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόρασαν περίπου 13 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα και 40 εκατομμύρια μεταχειρισμένα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 40% των αμερικανικών νοικοκυριών αγόρασε αυτοκίνητο το 2024.

Και αυτά τα εκατομμύρια των Αμερικανών θα αντιμετωπίσουν σύντομα υψηλότερες τιμές. Όχι μόνο λόγω του αυξημένου κόστους κατασκευής ενός αυτοκινήτου, αλλά και λόγω της βασικής οικονομικής θεωρίας της προσφοράς και της ζήτησης.

Σχεδόν κάθε αγορά αυτοκινήτου γίνεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ του εμπόρου αυτοκινήτων και του αγοραστή, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε αυτοκινήτου. Η μικρότερη προσφορά μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και αυτό σημαίνει πως από τους δασμούς πιθανό να υπάρξουν εκατομμύρια λιγότερα νέα αυτοκίνητα διαθέσιμα προς πώληση.

Αυτό σημαίνει επίσης πως θα επηρεαστούν οι τιμές και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς πολλοί αγοραστές θα προτιμήσουν το δεύτερο χέρι από ένα νέο, ακριβότερο όχημα, αυξάνοντας τη ζήτηση.

Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το CNN, οι Αμερικανοί έσπευσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα, πριν εφαρμοστούν οι δασμοί, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να σημειώνουν άλμα στις πωλήσεις τον Μάρτιο, κυρίως στα εισαγόμενα μοντέλα.

Κινδυνεύουν και οι θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Εκτός από τις υψηλότερες τιμές, λόγω των δασμών εκτιμάται πως θα υπάρξει και σημαντική απώλεια και στις θέσεις εργασίας.

Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι εργάζονται σε αμερικανικά εργοστάσια που είτε συναρμολογούν αυτοκίνητα είτε παράγουν τα εξαρτήματα που μπαίνουν στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι ο στόχος των δασμών είναι να δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας στον τομέα των αυτοκινήτων, αναγκάζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Αμερική. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας πολύ πριν κατασκευαστούν ή επαναλειτουργήσουν νέα εργοστάσια.

Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η βορειοαμερικανική αγορά.

Εάν τα μεξικανικά και καναδικά εργοστάσια συναρμολόγησης κλείσουν λόγω της απώλειας πρόσβασης στην αμερικανική αγορά, αυτό θα επηρεάσει τους Αμερικανούς προμηθευτές που στέλνουν εξαρτήματα σε αυτά τα εργοστάσια.

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι κατασκευαστές ανταλλακτικών εξήγαγαν 35,8 δισεκατομμύρια σε ανταλλακτικά στο Μεξικό και 28,4 δισεκατομμύρια σε ανταλλακτικά στον Καναδά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Έτσι, αυτοί οι εξαγωγείς θα μπορούσαν να αναγκαστούν να περικόψουν την παραγωγή - και τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής, ή το 10% της αμερικανικής παραγωγής, προορίζονται για τον Καναδά και το Μεξικό. Τα αντίποινα των δασμών στα αμερικανικά αυτοκίνητα θα αύξαναν τις τιμές για τους αγοραστές αυτοκινήτων βόρεια και νότια των συνόρων. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την αμερικανική παραγωγή, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ώρες εργασίας και να υπάρξουν και απολύσεις στα αμερικανικά εργοστάσια.

Και οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια αποτελούν μόνο ένα κλάσμα των θέσεων εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας. Άλλα 1,3 εκατομμύρια εργάζονται σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ενώ 600.000 εργάζονται σε καταστήματα που πωλούν ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

Οι θέσεις εργασίας στα καταστήματα ανταλλακτικών πιθανότατα δεν θα επηρεαστούν, ωστόσο οι θέσεις εργασίας στις αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν από την αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων.

Αλλά και όσοι εργάζονται άμεσα στον κλάδο κινδυνεύουν. Υπάρχουν εκατομμύρια ακόμη που παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των αυτοκινήτων αλλά και στον τομέα του μάρκετινγκ.

Θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ οι δασμοί;

Ο Τραμπ επέμεινε πως οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα έχουν ως αποτέλεσμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες να σπεύσουν να κατασκευάσουν ή να επαναλειτουργήσουν εργοστάσια αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, είτε μεταφέροντας την παραγωγή σε ανεκμετάλλευτα εργοστάσια, είτε κατασκευάζοντας νέα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν δείχνουν ότι σχεδιάζουν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ και να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε νέα εργοστάσια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.