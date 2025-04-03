Δασμοί Τραμπ: Πτώση για το δολάριο, από τα μεγαλύτερα “θύματα”

Το αμερικανικό δολάριο είναι από τα πρώτα και μεγαλύτερα “θύματα” των δασμών που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας στο νου εφιάλτες ύφεσης. Το sell-off στο δολάριο ΗΠΑ επιταχύνεται, παρασύροντας το δολάριο σε νέο χαμηλό έξι μηνών, μετά την “Ημέρα Απελευθέρωσης” του Τραμπ.

Ειδικότερα, το δολάριο υποχωρεί έναντι των ανταγωνιστικών νομισμάτων, μειώνοντας τον δείκτη δολαρίου, έναν σημαντικό δείκτη της ισχύος ή της αδυναμίας του "πράσινου νομίσματος" έναντι ενός καλαθιού έξι ξένων νομισμάτων, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 0,91 ευρώ ισούται με 1 δολάριο ΗΠΑ από 0,95 πριν ένα μήνα.

Το δολάριο ΗΠΑ αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», δήλωσε στο Guardian η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στο Capital.com.

Η ουσία είναι ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή — ακόμη και χωρίς να ληφθεί υπόψη το καλό σενάριο ότι ορισμένοι από αυτούς τους νέους δασμούς ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναθεωρηθούν μετά από λίγες ημέρες διαπραγματεύσεων. Οι πρόχειρες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος από τους δασμούς του νόμου Σμουτ-Χόλεϋ της δεκαετίας του 1930 - ένα σύνολο εμπορικών προστατευτικών πολιτικών που αύξησαν τους φόρους για εισαγωγές και πιστεύεται ευρέως ότι επιδείνωσαν τη Μεγάλη Ύφεση προκαλώντας παγκόσμια αντίποινα και επιβραδύνοντας το διεθνές εμπόριο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια εξισορρόπησης των ανισοτήτων στο εμπόριο – φαίνεται περισσότερο σαν να προσπαθούν οι ΗΠΑ να γίνουν πλήρως αυτάρκεις. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να παράγουν και να καταναλώνουν τα πάντα εσωτερικά, αντί να βασίζονται στο παγκόσμιο εμπόριο. Σε αυτό το επίπεδο δασμών, οι ΗΠΑ βασικά θα απομονώνονταν οικονομικά, διακόπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό είναι μια βελτίωση στην τρέχουσα κατάσταση.

Το δολάριο ΗΠΑ δέχεται πλήγμα από τους φόβους ότι ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία της Αμερικής σε ύφεση, τόνισε και ο Ράφι Μπογιατζίαν, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην επενδυτική XM.



