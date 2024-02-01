Την παράταση της προθεσμίας για την προμήθεια και την εγκατάστασης POS έως τα τέλη Φεβρουαρίου αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο, όπως τόνισε στον ΣΚΑΙ ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

Εξήγησε ότι η παράταση αφορά τους 35 τελευταίους κλάδους της λιανικής στους οποίους επεκτάθηκε η χρήση POS όπως είναι τα ταξί, το υπαίθριο εμπόριο και ορισμένοι εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι η παράταση αποφασίστηκε καθώς εμφανίζονται προβλήματα στην αγορά λόγω της μεγάλης ζήτησης αλλά και άλλες δυσκολίες όπως η μη εύρεση διαθεσίμου ραντεβού στις τράπεζες για την προμήθεια των μηχανημάτων

Ο κ Θεοχάρης σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει και 4ος κύκλος χρηματοδότησης για την προμήθεια νέων τερματικών μηχανημάτων. Όπως εξήγησε υπήρχε μεγάλο αδιάθετο ποσό για τη χρηματοδότηση των ταμειακών μηχανών και εκτίμησε ότι στον 4ο κύκλο θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι σε σύνολο 250 χιλιάδων επιχειρήσεων 12. 000 - 12. 500 έχουν συνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές

Υπενθύμισε επίσης ότι η απόδειξη στις ιατρικές πράξεις έχει 0% ΦΠΑ, καθώς ανήκουν στις πράξεις που απαλλάσσονται από τον συγκεκριμένο φόρο

Πηγή: skai.gr

