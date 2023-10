Χάρης Θεοχάρης: Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι προϋπολογισμός σταθερότητας, στήριξης των εισοδημάτων και δικαιοσύνης Οικονομία 09:55, 20.10.2023 linkedin

«Ο προϋπολογισμός του 2024 ενσωματώνει τα περισσότερα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει και ενεργοποιούνται το 2024, όπως για παράδειγμα η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων»