Για την ακρίβεια, που αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων, μίλησε σήμερα καλεσμένος στον ΣΚΑΪ ο υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε 20 βιομηχανικά πάρκα και ενισχύουμε με 90 εκατ. ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας και όλα αυτά εχουν σημασία για την ζωή των πολιτών. Η μία πλευρά του πράγματος είναι πόσο κοστίζει το προϊόν που ψωνίζεις και η άλλη είναι ο μισθός, η απασχόληση και η αύξηση των θέσεων εργασίας, στο οποίο πετυχαίνουμε πράγματα» είπε ο κος Θεοδωρικάκος.

Αποδίδουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τα πάντα για να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα ήδη διαβίωσης» δήλωσε ο υπουργός.

«Ενισχύουμε τους εποπτικούς μηχανισμούς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της ΔΥΜΕΑ και αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο των προστίμων

Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε περίπου στο μηδέν στον πληθωρισμό τροφίμων » δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ακόμα και τότε όμως- όταν ο πληθωρισμός τροφίμων θα πέσει πέριξ του μηδενός - αυτό δεν θα μας είναι αρκετό. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί γιατί η δική μας αντίληψη είναι να αυξάνουμε τον παραγόμενο πλούτο και να τον μοιράζουμε πιο δίκαια σε όλους, ώστε να έχουμε μέρισμα και οι συνταξιούχοι και η μέση ελληνική οικογένεια» είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

