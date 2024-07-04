Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης εν όψει δημοπρασίας γαλλικών ομολόγων

Άνοδο σημείωσαν οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης, μετά την απότομη πτώση χθες, εν όψει της πώλησης ομολόγων του γαλλικού δημοσίου που θα δοκιμάσει τη ζήτηση των επενδυτών πριν από τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών την Κυριακή.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας, το σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 1,3 μονάδες βάσης στο 2,571%, αφού υποχώρησε 5 μονάδες την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση αδύναμων οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Η Γαλλία θα συγκεντρώσει έως και 10,5 δισ. ευρώ από τέσσερις πωλήσεις ομολόγων την Πέμπτη, σημειώνει το Reuters.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 2,6 μονάδες βάσης στο 3,272% μετά από πτώση 6 μονάδων βάσης χθες.

Το χάσμα μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού κόστους δανεισμού, το οποίο αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 στις 85 μονάδες βάσης καθώς αυξήθηκαν οι φόβοι για εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, ήταν 70 μονάδες βάσης.

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Ιταλίας ήταν υψηλότερη κατά 2,9 μονάδες βάσης, στο 4,012%.

Η απόδοση του διετούς ομολόγου της Γερμανίας σημείωσε μικρή μεταβολή στο 2,914%.

