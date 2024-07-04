Στη πώληση επιπλέον 25 εκατομμυρίων μετοχών της Amazon, συνολικής αξίας 5 δισ. δολαρίων, προχωράει ο Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), λίγες ημέρες αφότου η χρηματιστηριακή αξία του τεχνολογικού κολοσσού ξεπέρασε κάθε ρεκόρ – την περασμένη εβδομάδα έφτασε τα 2 τρισ. δολάρια, για πρώτη φορά.

Μετά την πώληση των μετοχών – η 4η από τον περασμένο Φεβρουάριο - ο Μπέζος θα εξακολουθήσει να έχει πάνω από 900 εκατομμύρια μετοχές της Amazon, γεγονός που δείχνει ότι δεν σκοπεύει να παραδώσει το μερίδιό του στην εταιρεία.

Φιλανθρωπίες και Blue Origin

Ο δισεκατομμυριούχος παραιτήθηκε από τη θέση του CEO το 2021, αλλά διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου και παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Amazon με ποσοστό 8,8%.

Από το 2021, σύμφωνα με το Bloomberg, έχει επικεντρωθεί στις φιλανθρωπίες και την διαστημική εταιρία του, την Blue Origin

Τον Μάϊο, σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες πούλησε περίπου 1,1 εκατομμύριο μετοχές της Amazon- αξίας περίπου 117 εκατομμύριων δολαρίων τότε , για να χρηματοδοτήσει τα μη κερδοσκοπικά νηπιαγωγεία του - τα Day 1 Academies, μιας εκπαιδευτικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης εμπνευσμένη από τη Μοντεσσόρι.

Νωρίτερα φέτος, τον Φεβρουάριο, πούλησε περίπου 50 εκατομμύρια μετοχές της Amazon αξίας περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η καθαρή περιουσία του Μπέζος είναι περίπου 222 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Αυτό τον τοποθετεί ως τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, πίσω από τον Έλον Μασκ.

