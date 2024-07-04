Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, χάρη στα κέρδη του τραπεζικού κλάδου

Χρηματιστήριο

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την αγορά στο Λονδίνο να ενισχύεται καθώς άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία, όπου οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ιστορική νίκη για το Εργατικό Κόμμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, χάρη στα κέρδη του τραπεζικού κλάδου.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών ενισχύθηκαν κατά 0,8%, χάρη κυρίως στη μετοχή της γερμανικής εταιρίας Continental που κατέγραψε άλμα έως 9,6%.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 0,5% καθώς οι αγορές αναμένουν να δουν πόσο αυξημένη θα είναι η πλειοψηφία που μπορεί να συγκεντρώσει το Εργατικό Κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

