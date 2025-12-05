Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης - Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης – το οποίο και φέτος καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης - και τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε περίπου τα ίδια με πέρυσι νούμερα όσον αφορά στους δικαιούχους. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 1.147.463 αιτήσεις.

819.562 αφορούν τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης κι άλλων ορυκτών καυσίμων

327.901 αιτήσεις αφορούν τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

Η αίτηση για μεμονωμένα νοικοκυριά είναι πολύ απλή και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται είναι τα εξής:

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

Ονοματεπώνυμο

Ο αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης

Τα στοιχεία επικοινωνίας

Ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται η διεύθυνση της παροχής με τη δηλωθείσα διεύθυνση στο φορολογικό μητρώο κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.



Πιο «μπελαλίδικες» οι αιτήσεις διαχειριστών πολυκατοικιών ή εταιρειών διαχείρισης πολυκατοικιών που αφορούν περισσότερα του ενός διαμερίσματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και στην πλατφόρμα myΘερμανση δηλώνονται τα εξής στοιχεία:

Ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

Ο Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει

Ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία

Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης

Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές πρέπει να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία πληρωμής.



Το επίδομα θα κυμανθεί μεταξύ 100 ευρώ και 800 ευρώ (φτάνει και στα 1.200 ευρώ στις 2-3 πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας που οι ανάγκες ενέργειας είναι οι μεγαλύτερες). Η καταβολή του απαιτεί αγορές διπλάσιας αξίας από το δικαιούμενο ποσό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Το επίδομα θα πληρωθεί ως εξής:

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 η προκαταβολή. Όσοι πήραν και πέρυσι θα λάβουν το 60% του συνολικού περσινού επιδόματος. Οι υπόλοιποι το 50% του συνόλου των αγορών, που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση ότι καταχωρήθηκαν στο σύστημα έως και σήμερα 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου το υπόλοιπο ποσό το οποίο διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 (σύστημα βαθμοημερών).

Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

