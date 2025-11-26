Χαμός με το επίδομα θέρμανσης - «Καλπάζουν» προς το 1 εκατ. οι αιτήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Και ο τελευταίος να ... κλείσει την πόρτα: «Χαμός» με την υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, καθώς δέκα ημέρες πριν λήξει η προθεσμία έχουν γίνει αποδεκτές σχεδόν 900.000 αιτήσεις. Η πληρωμή της α’ δόσης έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου, το τελικό ποσό όμως που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα οριστικοποιηθεί τον… Μάιο του 2026, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, όσοι το καθυστερούν καλό είναι να σπεύσουν, αφού ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 5η Δεκεμβρίου.



Εκείνοι λοιπόν που θα έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εμπρόθεσμα θα λάβουν ως προκαταβολή το 60% του ποσού του επιδόματος, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης και οι 2+1 δόσεις

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με:

το είδος του καυσίμου,

την περιοχή κατοικίας

και την δριμύτητα του ψύχους.

Στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Το επίδομα θέρμανσης 2025-‘26 αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν:

πετρέλαιο

φωτιστικό πετρέλαιο

φυσικό αέριο

υγραέριο

τηλεθέρμανση

πέλετ ή βιομάζα

ή ηλεκτρική ενέργεια

για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 2+1 δόσεις.

Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

γ) Και η επιπλέον πληρωμή, ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί φέτος σε όσους πληρούν, τις εξής προϋποθέσεις:

Ετήσιο εισόδημα,

- Έως και 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τα μονοπρόσωπα.

- Έως και 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο εισόδημα για τους έγγαμους. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για τις οικογένειες με παιδιά.

Έτσι, το εισοδηματικό όριο

για ένα νοικοκυριό με 1 παιδί διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ,

για ένα νοικοκυριό με 2 παιδιά στα 34.000 ευρώ και

για ένα νοικοκυριό με 3 παιδιά το κριτήριο του εισοδήματος προσδιορίζεται στα 39.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 29.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε παιδί.

Για την ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της δεν θα πρέπει να ξεπερνά

τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και

τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποια στοιχεία καθορίζουν το τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης

Καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού του επιδόματος είναι η περιοχή διαμονής που ουσιαστικά προσδιορίζει και τον Κλιματικό Συντελεστή, αλλά και ο Συντελεστής Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την Ε.Μ.Υ.

Επί της ουσίας το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό και το εάν αυτό θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από πέρυσι ουσιαστικά το καθορίζει η … Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Και αυτό γιατί κάθε δικαιούχος αφού έχει εισπράξει το 60% της ενίσχυσης, θα δει το τελικό ποσό να διαμορφώνεται μετά την έκδοση των στοιχείων της ΕΜΥ κατά την άνοιξη για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Έτσι, για τον υπολογισμό του επιδόματος χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης.

Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται σε σχετική λίστα, ενώ οι συντελεστές που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες (ΣΟ-Μ) θα καθοριστούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2025 - Μάρτιος 2026, την προσεχή άνοιξη.

Πως διαμορφώνεται το επίδομα ανάλογα με την πηγή θέρμανσης

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που χορηγούνται ως επιδότηση διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς άλλα χρήματα να εισπράττει όποιος «καίει» ρεύμα, διαφορετικά όποιος καταναλώνει πετρέλαιο, άλλα ποσά για φυσικό αέριο και άλλα για καυσόξυλα.

Όλα ξεκινούν από τον ποσό αναφοράς του επιδόματος που ανέρχεται

σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,

σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),

σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και

σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Δύο κατοικίες, που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικό θερμαντικό μέσο.

Για παράδειγμα, στο Κ. Νευροκόπι του νομού Δράμας, το οποίο έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους, όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων, το βασικό επίδομα για ένα νοικοκυριό διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το θερμαντικό μέσο:

- Ρεύμα: 754 ευρώ

- Πέλετ: 714 ευρώ

- Καυσόξυλα: 695 ευρώ

- Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

- Πετρέλαιο: 595 ευρώ

Αντίστοιχα, στον Χολαργό, όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

- Ρεύμα: 205 ευρώ

- Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

- Πετρέλαιο: 162 ευρώ



