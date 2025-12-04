Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να προβλέψουν την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 31,96 μονάδων (–0,07%), στις 47.850,94 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 51,04 μονάδων (+0,22%), στις 23.505,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,40 μονάδων (+0,11%), στις 6.857,12 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

