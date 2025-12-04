Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.090,64 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.096,97 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,18 μονάδες (-0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.923.258 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε ανεπαίσθητα σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,22%), του ΟΠΑΠ (+1,56%), της Optima Bank (+1,43%) και του ΟΛΠ (+1,22%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,32%), της ΔΕΗ (-0,90%), της Coca Cola HBC (-0,75%) και των ΕΛΠΕ (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.138.944 και 4.444.791 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 21,29 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 19,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 52 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+7,48%) και Ευρώπη Holdings (+5,05%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,31%) και Frigoglass (-2,87%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,4300 +0,86%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9800 +0,50%

METLEN:42,7000 -0,19%

OPTIMA:7,7900 +1,43%

ΤΙΤΑΝ: 44,9500 -0,33%

ALPHA BANK: 3,4440 +0,41%

AEGEAN AIRLINES: 14,000 -0,28%

VIOHALCO: 10,8200 +0,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,0000 +0,73%

ΔΑΑ:10,0500 -0,10%

ΔΕΗ: 17,6400 -0,90%

COCA COLA HBC:42,3600 -0,75%

ΕΛΠΕ: 8,3400 -0,71%

ELVALHALCOR: 3,3550 -1,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,4500 +0,56%

ΕΥΔΑΠ: 7,4100 +0,82%

EUROBANK: 3,4820 +0,14%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 +0,28%

MOTOR OIL: 29,6000 -0,60%

JUMBO: 27,6000 +0,36%

ΟΛΠ:41,4000 +1,22%

ΟΠΑΠ: 18,2000 +1,56%

ΟΤΕ: 17,3600 -0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1100 +0,31%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8200 +3,22%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

