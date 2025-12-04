Χατζηδάκης: 7 άξονες στήριξης της βιομηχανίας

«Ακούμε συχνά ότι στην Ελλάδα έχουμε αποβιομηχάνιση ή ακόμη περισσότερο δεν παράγουμε ούτε καρφίτσα. Αυτό δεν ισχύει. Το αποδεικνύουν η αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, η σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, εξαγωγές στις οποίες οι βιομηχανίες έχουν το μερίδιο του λέοντος και η δημιουργία 60.000 νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο. Δεν μπορεί να υπάρχει αποβιομηχάνιση με 60.000 καινούργιες δουλειές. Η βιομηχανία στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες προχωρεί μπροστά».

Αυτό ανέφερε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για την απονομή των βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025».

Η κυβέρνηση, τόνισε, στάθηκε και στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και παρουσίασε επτά άξονες στους οποίους εδράζεται η στήριξη αυτή:

1. Δημοσιονομική σταθερότητα. «Πρέπει να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού αυτό που έχουμε πετύχει. Η χώρα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν απειλείται αυτή την ώρα να μπει σε κάποιο καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, αν επανέλθουμε στις πρακτικές του παρελθόντος αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στην εικόνα και στην οικονομία της χώρας. Και, όπως ξέρετε, η εμπιστοσύνη έρχεται με τα πόδια και φεύγει με το άλογο», ανέφερε.

2. Δίκαιη και φιλική στην ανάπτυξη φορολογική πολιτική, με τη μείωση 83 διαφορετικών φόρων. «Η μείωση του εταιρικού φόρου, του φόρου των μερισμάτων και των ασφαλιστικών εισφορών αφορά άμεσα τη βιομηχανία. Αλλά και με τις άλλες μειώσεις φόρων μένει παραπάνω χρήμα στην αγορά. Με χαμηλότερους φόρους εισπράττουμε περισσότερα έσοδα και αυτό ενισχύεται ακόμα πιο πολύ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έγινε με πολύ συστηματική προσπάθεια. Αυτό είναι που τελικά οδηγεί στα πλεονάσματα και αυτό είναι που μας επιτρέπει να μειώνουμε τους φόρους. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η πολιτική μας», τόνισε.

3. Επιχειρηματικό περιβάλλον ακόμα πιο φιλικό στις επενδύσεις και την παραγωγή. «Πέρα από τα πολλά και σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο απλουστεύει περαιτέρω τις αδειοδοτήσεις. Γίνονται και διάφορες επιμέρους παρεμβάσεις για απλούστευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Και προσωπικά συντονίζω εδώ και ένα μήνα, μια προσπάθεια με τον τίτλο «Μίτος της Αριάδνης», μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε καταγράψει όλες τις διαδικασίες, που αφορούν στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος. Με τα συναρμόδια υπουργεία θα προσπαθήσουμε αυτές τις διαδικασίες είτε να τις απλουστεύσουμε είτε να τις καταργήσουμε». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται:

- Η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. «Ο νέος δικαστικός χάρτης έχει μειώσει στο μισό το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων στα πρωτοδικεία. Είμαι αισιόδοξος ότι με περαιτέρω μέτρα και πρωτοβουλίες που παίρνουμε για τους κώδικες, με την ψηφιοποίηση και με την τεχνητή νοημοσύνη που θα μπει και στο χώρο της δικαιοσύνης, θα πάμε από τις 1.500 μέρες που χρειάζονται σήμερα για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση στις 650 μέρες, ως το 2027», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

- Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, που θα φέρει σαφείς κανόνες, ασφάλεια και περισσότερη σιγουριά για νέες επενδύσεις.

4. Πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Έχουν γίνει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα σε σχέση με το Ιταλικό Μοντέλο, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. «Πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», σημείωσε.

5. Διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και της οικονομίας. «Τα προηγούμενα χρόνια έγινε κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τέσσερις συστημικές τράπεζες έφυγαν από το ιδιότυπο καθεστώς και έγιναν ξανά δυναμικές ιδιωτικές τράπεζες, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και στη ρευστότητα. Και έχουμε αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στις αιτιάσεις ότι η Ελλάδα θα βρεθεί χωρίς χρηματοδότηση μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. «Οι ίδιοι που λέγανε ότι δεν απορροφούμε τους πόρους, τώρα που προφανώς τους απορροφήσαμε και θα τους απορροφήσουμε, έχουν αλλάξει αφήγημα. Έχουμε με βάση την κατανομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 49 δισεκατομμύρια την Ελλάδα, χωρίς να λογαριάσουμε τα δάνεια τύπου RRF, τα οποία είναι ξεχωριστά και χωρίς να λογαριάσουμε επίσης το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Άρα δεν είναι καθόλου ακριβές αυτό το οποίο διάφοροι αναλυτές παρουσιάζουν ως cliff effect μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης».

6. Αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. «Υποδομές, οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, συνδέσεις των λιμανιών που προγραμματίζονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ψηφιακές υποδομές, ευρυζωνικές συνδέσεις. Και την ίδια στιγμή επενδύουμε και στους ανθρώπους με την κατάρτιση και επανακατάρτιση, με το reskilling και το upskilling, αξιοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση ευρωπαϊκά κονδύλια».

7. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας. «Πρόσφατα παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, η οποία δεν είναι ένα κείμενο, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο. Προβλέπει ενίσχυση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, καινοτόμες δράσεις προώθησης προϊόντων, επικέντρωση σε χώρες στόχους, όπως η Ινδία, καθώς και ξεκάθαρες προτεραιότητες ανά χώρα, κλάδο και προϊόντα. Και ίσως το πιο σημαντικό, ένα νέο πλαίσιο διεπαφής του ελληνικού κράτους με τους επενδυτές, με περισσότερη ψηφιοποίηση, καλύτερες υπηρεσίες πρώτης γραμμής και αναβάθμιση του Enterprise Greece».

«Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι θα βραβευτούν απόψε, διότι εσείς είστε η πιο πειστική απάντηση σε όσους υποτιμούν τις δυνατότητες της χώρας, τελικά, και των Ελλήνων», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Εσείς αποδεικνύετε καθημερινά ότι η ελληνική βιομηχανία όχι μόνο δεν φθίνει, αλλά μεγαλώνει, εξελίσσεται και κερδίζει σταδιακά το στοίχημα του αύριο. Η σημερινή τελετή, για μένα είναι μια τελετή βράβευσης για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται μόνο στη μοιρασιά του πλούτου, αλλά και στην παραγωγή πρόσθετου εθνικού εισοδήματος, πρόσθετου πλούτου. Η προσπάθεια, λοιπόν, της κυβέρνησης, η δική σας και των εργαζομένων σας είναι να δουλεύει η παραγωγική μηχανή της οικονομίας για να ανεβαίνει η πατρίδα μας ψηλότερα, να γίνονται ισχυρότερες οι επιχειρήσεις, να έχουν νέες και καλύτερες δουλειές οι εργαζόμενοι και μια καλύτερη προοπτική η πατρίδα μας».

