Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επιτροπή σοφών που θα εξετάσει το ζήτημα των τεκμηρίων διαβίωσης θα συγκροτήσει στις αρχές του επόμενου έτους ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Στόχος της επιτροπής να εξετάσει τις αδικίες του συστήματος – που είναι πολλές – και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών με δεδομένη την προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση τους κατά 30% από το 2025.

Με δεδομένο ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να έλθει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση περιορίζει σημαντικά την ενεργοποίηση των τεκμηρίων , συγκεκριμένα από τα 741εκατ€ υπολογίζονται στα 135εκατ€, η επιτροπή θα δώσει έμφαση στην επιβάρυνση που δέχονται μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Όπως εξηγούσε στο skai.gr αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ, ο περιορισμός των τεκμηρίων κατά 30% δεν σημαίνει και ισόποση οριζόντια μείωση τους. Αλλιώς δεν θα χρειαζόμασταν την επιτροπή τόνιζε χαρακτηριστικά. Αντίθετα θα εξεταστούν οι στρεβλώσεις και οι αδικίες του συστήματος αυτού φορολόγησης. Για παράδειγμα , μας ανέφεραν πόσο δίκαιο είναι ένα Ι.Χ. αξίας 10.000€ να έχει χρέωση χρήσης 5.000€ ή πόσο δίκιο να αναπνέεις και να χρεώνεσαι με 3.000€ ( εννοεί προφανώς το τεκμήριο διαβίωσης για τον άγαμο). Παρελθόν θα αποτελέσουν στην πρώτη φάση της μείωσης και κάποιες εξόφθαλμες περιπτώσεις στις οποίες στη φάκα των τεκμηρίων πιάνονται φοιτητές.

Μια από τις πρώτες μεγάλες ενστάσεις που η ίδια η αγορά εκφράζει είναι ότι τα τεκμήρια εφαρμόστηκαν με τις σημερινές τους τιμές για πρώτη φορά το 2010 και από τότε δεν έχουν προσαρμοστεί. 13 χρόνια στην Ελλάδα με 3 μνημόνια αποτελούν μια αιωνιότητα.

Το τεκμήριο για την κύρια κατοικία ξεκινά από τα 40€/τ.μ. για επιφάνειες έως 80τ.μ. και φτάνει τα 400€/τ.μ. για επιφάνειες άνω των 300τ.μ. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη αν είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Ο υπολογισμός του τεκμηρίου για τις εξοχικές κατοικίες γίνεται με βάση τους 12 μήνες ενώ είναι σαφές πως η χρήση του είναι για μικρότερο διάστημα.

Για τα αυτοκίνητα το τεκμήριο αυξάνεται ανάλογα με τον κυβισμό και την παλαιότητα. Δεν εξετάζεται η χρήση του παρά μόνο οι μήνες κατοχής. Είναι βέβαιο ότι οι «σοφοί» θα εντοπίσουν κι άλλες.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο 1 στους 4 φορολογούμενους δεν φορολογείται με το πραγματικό του εισόδημα αλλά το τεκμαρτό. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία «θύματα» των τεκμηρίων πέφτουν μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι ΔΕΝ αποτελούν την προφανή απάντηση στο ερώτημα «Ποιος φοροδιαφεύγει».

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν ότι 1,750.000 περίπου φορολογούμενοι πλήρωσαν φόρο με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως ακίνητα , αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη αναψυχής και όχι ό,τι μπήκε πραγματικά στην τσέπη τους. Έτσι αντί για 3,1δισ€ που δήλωσαν , φορολογήθηκαν για τα τριπλάσια.

Από αυτούς , 1,1εκατ φορολογούμενοι ή αλλιώς 2/3 ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Μόλις 100.000 ήταν οι αγρότες κα περίπου 146.000 οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος την εμφάνισαν οι εισοδηματίες. Δήλωσαν μόλις 205εκατ€, φορολογήθηκαν σχεδόν για τα δεκαπλάσια , 2,1δισ€.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.