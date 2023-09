ΤΑΙΠΕΔ: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προτιμητέος επενδυτής για την Αττική Οδό Οικονομία 16:28, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με οικονομική προσφορά 3.270.000.000 ευρώ, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής στον διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών στην Αττική Οδό για χρονικό διάστημα 25 ετών