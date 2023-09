Νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ: Στο 4% το βασικό επιτόκιο Οικονομία 15:23, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τη 10η κατά σειρά αύξηση