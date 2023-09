Δίκη Folli Follie: Στο ακροατήριο και πάλι η υπόθεση του σκανδάλου των παραποιημένων στοιχείων Οικονομία 15:21, 14.09.2023 linkedin

Ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη για την μεγάλη υπόθεση των παραποιημένων στοιχείων της Folli Follie και τη χειραγώγηση της μετοχής της που φέρεται να κόστισε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα