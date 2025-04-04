Άνοδο 35,7% σημείωσαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού τον φετινό Μάρτιο σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1.475 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε 454 εκατ. ευρώ οφειλές έναντι 1.087 ρυθμίσεων που αντιστοιχούσαν σε οφειλές 355 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Μάρτιο.

Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων τον Μάρτιο 2025 που διαμορφώθηκαν σε 5.340 και 3.080 αιτήσεις αντιστοίχως.

Παράλληλα, 3.173 ευάλωτα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα καταγράφοντας αύξηση 31% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024. Επιπρόσθετα, 183 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται σε 33.432 και η συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών σε 10,90 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 117% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 που οι συνολικές επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 15.408 και οι ρυθμισμένες οφειλές ήταν αξίας 5,52 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο (Εφορία, ΚΕΑΟ κλπ) και χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers κλπ) άνω των 3,4 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, το μέσο κούρεμα για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 15% και για οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς ανέρχεται στο 30,4%.

Τέλος, περίπου 1 στις 2 ρυθμίσεις οφειλής προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε και κούρεμα οφειλής άνω του 30% μέσω του εξωδικαστικού.

