Γαλλία: Έκκληση στον πατριωτισμό των επιχειρήσεων για τους δασμούς Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ (φωτογραφία) κάλεσε σήμερα Παρασκευή τις γαλλικές επιχειρήσεις να επιδείξουν «πατριωτισμό» απέναντι στους μαζικούς τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και να μην μεταφέρουν τις εργασίες τους στις ΗΠΑ.

«Κάνουμε έκκληση στον πατριωτισμό» (τους), δήλωσε ο Λομπάρντ στο BFMTV/RMC.

Δεσμευόμενος για διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς για τους δασμούς, σημείωσε πως «είναι σαφές πως αν μία μεγάλη γαλλική επιχείρηση δεχόταν να ανοίξει ένα εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν σαν να έδινε έναν πόντο στους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες, Πέμπτη, τις γαλλικές επιχειρήσεις να αναστείλουν τις επενδύσεις τους πέραν του Ατλαντικού.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή απάντηση, που ετοιμάζεται, ο Ερίκ Λομπάρντ προειδοποίησε ότι μπορεί να πηγαίνει «πέρα από τους δασμούς». Αναφέρθηκε σε πρότυπα, ανταλλαγές δεδομένων και οικονομικά εργαλεία.

«Θα απαντήσουμε σε ένα σύνολο προϊόντων για τα οποία δεν κινδυνεύουμε να αποδιοργανώσουμε την κλίμακα αξίας στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο υπουργός. «Η απάντηση μπορεί να είναι πολύ ισχυρή, και δεν πρέπει να είναι μια απάντηση με τα ίδια ακριβώς όπλα επειδή αν ενεργήσουμε όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (...) θα έχουμε επίσης ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη», με πληθωρισμό, πτώση της ανάπτυξης, υπογράμμισε.

Η απάντηση πρέπει να είναι «αναλογική» και «να μας οδηγήσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης», «ως ίσος προς ίσον», καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία είναι μία «από τις πιο ισχυρές στον κόσμο», επέμεινε.

«Έχουμε όλα τα μέσα για να διαπραγματευθούμε (...) για να εξασφαλίσουμε έναν αφοπλισμό (των μέτρων που ανακοινώθηκαν), το ταχύτερο δυνατό. Ο διάλογος συνεχίζεται σε μόνιμη βάση», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

