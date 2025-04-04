Επαγρύπνηση και ψυχραιμία προτείνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, δήλωσε σχετικά με την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ:

«Είναι κοινός τόπος ότι η επιβολή δασμών σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, που ανακοίνωσε ο Προέδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και στον ρυθμό ανάπτυξης και στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της ΕΕ. Συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της χώρας μας.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται ψυχραιμία, συνεχής επαγρύπνηση και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων τόσο για την εκτίμηση των κινδύνων όσο και για τη μείωση των τυχόν επιπτώσεών τους.

Γι' αυτό προτείνουμε με ευθύνη της κυβέρνησης να συσταθεί άμεσα task force με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας. Μπορεί το ποσοστό εξαγωγών στις ΗΠΑ να είναι μόλις 4,5% των εξαγωγών μας αλλά αφορά έναν στρατηγικής σημασίας τομέα, τον αγροτοδιατροφικό, και μεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ελληνική περιφέρεια.

Η ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας θα εργασθεί προς αυτήν την κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

