JP Morgan για δασμούς Τραμπ: «Θα χυθεί αίμα» - Στο 60% οι πιθανότητες παγκόσμιας ύφεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι αγορές θα σημειώσουν «άλμα» ως απόρροια της οικονομικής πολιτικής του, παρά τη χθεσινή κατάρρευση των αμερικανικών μετοχών - ωστόσο ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός JP Morgan διαφωνεί.

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα δίνει πλέον πιθανότητες 60% να διολισθήσει σε ύφεση η παγκόσμια οικονομία ως αποτέλεσμα της «Ημέρα Απελευθέρωσης» που διακήρυξε την Τετάρτη ο Τραμπ ανακοινώνοντας σαρωτικούς δασμούς σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ανά τον πλανήτη.

Οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας αναφέρουν ότι εάν διατηρηθούν οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ «πιθανότατα θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ και ενδεχομένως την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση το τρέχον έτος».

Σε σημείωμά του προς τους πελάτες της επενδυτικής τράπεζας, το οποίο σύμφωνα με τον Bloomberg τιτλοφορείται «Θα χυθεί αίμα», ο επικεφαλής οικονομολόγος της JP Morgan, Μπρούς Κάσμαν, αναφέρει ότι λόγω των δασμών Τραμπ οι πιθανότητες ύφεσης αυξήθηκαν κατά 20% - στο 60% από 40% προηγουμένως.

Χαρακτήρισε επίσης τους δασμούς το μεγαλύτερο φορολογικό χαράτσι για τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ από το 1968.

«Το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης φόρων είναι πιθανό να μεγεθυνθεί - λόγω των αντιποίνων, της διολίσθησης του επιχειρηματικού κλίματος στις ΗΠΑ και των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες», προσθέτει ο Κάσμαν.

Ο οικονομολόγος της JP Morgan επισημαίνει ότι οι δασμοί αποτελούν ένα «ουσιαστικό μακροοικονομικό σοκ».



