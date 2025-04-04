«Βουτιά» 8% καταγράφει σήμερα, Παρασκευή η τιμή του πετρελαίου, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2021 καθώς η Κίνα πέρασε στην αντεπίθεση επιβάλλοντας δασμούς 34% σε όλα τα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα ενώ παράλληλα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να βλάψει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία.

Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε στα 60,81 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, το χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2021.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν απώλειες 6,7% στα 65 δολάρια το βαρέλι στις 1314 GMT, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) πέφτουν 7,5% στα 61 δολάρια.Το Brent και το WTI υποχώρησαν νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση σε χαμηλό τεσσάρων ετών στα 64,15 δολάρια και τα 60,81 δολάρια το βαρέλι, αντίστοιχα.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς ήταν σε τροχιά για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειές τους σε ποσοστιαίες τιμές σε περισσότερα από δύο χρόνια.

«Η επιθετική κίνηση της Κίνας στους δασμούς των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι οδεύουμε προς έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο· έναν πόλεμο που δεν έχει νικητές και που θα βλάψει την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για βασικά προϊόντα όπως το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει φθηνότερες τιμές στον τομέα της ενέργειας ως έναν τρόπο αντιμετώπισης του κόστους ζωής. Αλλά οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά κύριο λόγο αυτή την εβδομάδα καθώς αυξάνονται συνεχώς οι φόβοι για μιας επικείμενη ύφεση.

Οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων εξαιρέθηκαν από τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ, αλλά οι πολιτικές θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό, να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και να εντείνουν τις εμπορικές διαμάχες, επιβαρύνοντας τις τιμές του πετρελαίου

