Συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα είχε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά την συνάντησή τους ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που έχουμε και θα έχουμε, όπως είπε και ο ίδιος. Μια συνάντηση που γίνεται υπό το φως και των χθεσινών ανακοινώσεων για την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό σχήμα της Alpha Bank, το οποίο, όπως είπε και ο Διοικητής, συνιστά μια ψήφο εμπιστοσύνης, ειδικά, εγώ θα έλεγα, σε καιρούς που υπάρχουν διεθνείς αβεβαιότητες, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συγκεκριμένα».

Και σημείωσε: «Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Διοικητή -ανάμεσα σε άλλα – σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για επαφές που είχα με ομολόγους μου και με Επιτρόπους για την εξέλιξη της εμβάθυνσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πιστεύουμε βαθιά ότι τα εμπόδια ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να αφαιρεθούν. Όπως έχει αναφέρει και ο Μάριο Ντράγκι τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στον τομέα των υπηρεσιών ισοδυναμούν με αντίστοιχους δασμούς της τάξης 110%» και τόνισε πως: «Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε ο καθένας από τον ρόλο του σε αυτή την συζήτηση. Και θα ήθελα κι εγώ μια φορά να τονίσω την υποστήριξή μας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έχουμε κάνει πολλές ανακοινώσεις και για το ρόλο που αυτό μπορεί να έχει και για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πριν από λίγες ημέρες μόλις είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών».

«Θα κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα για την ψηφιοποίηση του οικονομικού μας συστήματος ευρύτερα. Στηρίζουμε το σύστημα IRIS, το εθνικό σύστημα πληρωμών. Πιστεύουμε βαθιά ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πέρα από τη σταθερότητα την οποία έχει θεμελιώσει χάρη στις πολύ σημαντικές προσπάθειες του κυρίου Διοικητή και της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει και πολύ σημαντική προοπτική μπροστά του», κατέληξε.

Στουρνάρας: Υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

Ο κ. Στουρνάρας με τη σειρά του ανέφερε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως ξέρετε όταν ανέλαβε καθήκοντα τον επισκέφθηκα. Μου ανταπέδωσε αυτή την επίσκεψη σήμερα. Είπαμε να καθιερώσουμε αυτές τις συναντήσεις που είναι ουσιαστικές. Κουβεντιάσαμε για τα πάντα. Πρώτον, για τη διεθνή κατάσταση και την κατάσταση στην Ευρώπη. Για την ελληνική οικονομία. Κάναμε μία επισκόπηση των δημοσιονομικών, των τραπεζικών θεμάτων, των πάντων θα έλεγα. Το συμπέρασμά μας είναι ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η χθεσινή αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank πιστοποιεί αυτή την επιτυχία. Δεν είναι μόνο επιτυχία της Alpha Bank, αλλά της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος συνολικά. Μιλήσαμε για θέματα ευρωπαϊκά, όπως είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Εμείς είμαστε πάρα πολύ θετικοί σε αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτές τις συναντήσεις κανονικά».

