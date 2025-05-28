Σημαντική εξέλιξη που πιστοποιεί την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την εξαγορά μετοχικής συμμετοχής στην Alpha Bank από τη Unicredit.

«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank συνιστά θετική εξέλιξη και αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Πιστοποιεί, επίσης, την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. Η κίνηση της Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια εξέλιξη σημαντική σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που καλείται να ευνοεί περισσότερο τις συνέργειες, υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με την τελευταία να συνιστά ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία».

