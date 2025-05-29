ΞΕΕ: Συλλογική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ξενοδοχειακών ενώσεων κατά της Booking.com

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πανευρωπαϊκή συλλογική αγωγή κατά της Booking.com. Η δράση αυτή ακολουθεί την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, η οποία έκρινε ότι οι ρήτρες ισοτιμίας της πλατφόρμας παραβίαζαν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ. Η εν λόγω πρωτοβουλία υποστηρίζεται ενεργά από περισσότερες από 25 εθνικές ενώσεις ξενοδόχων σε όλη την Ευρώπη.

Το 2021, η Booking.com διέκοψε μονομερώς τις διαπραγματεύσεις για αποζημιώσεις με τη Γερμανική Ένωση Ξενοδόχων (IHA) και ξεκίνησε νομικές διαδικασίες κατά εκατοντάδων γερμανικών ξενοδοχείων στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ. Ενδιάμεσο αποτέλεσμα αυτής της (εκκρεμούς) διαδικασίας ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, η οποία επιβεβαίωσε τα πορίσματα της Ομοσπονδιακής Αρχής Ανταγωνισμού της Γερμανίας, ότι οι ρήτρες ισοτιμίας της Booking.com παραβίαζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Αυτό έχει οδηγήσει στη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων για ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη, η οποία τώρα επιδιώκεται μέσω συλλογικής αγωγής με την υποστήριξη της HOTREC.

Όπως επισημαίνει το ΞΕΕ, τα τελευταία 20 χρόνια, οι ρήτρες ισοτιμίας έθεσαν τα ελληνικά ξενοδοχεία σε σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Περιόρισαν τον ανταγωνισμό τιμών μεταξύ της Booking.com και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών, οδηγώντας τα ξενοδοχεία σε καταβολή αυξημένων προμηθειών. Επιπλέον, οι ρήτρες περιόριζαν τα ξενοδοχεία από το να προσφέρουν καλύτερες τιμές ή διαθεσιμότητα στις δικές τους ιστοσελίδες, περιορίζοντας τις άμεσες πωλήσεις και την αυτονομία τους.

Εν συντομία: η χρήση από τη Booking.com ρητρών ισοτιμίας, που καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό, προκάλεσε σημαντικές οικονομικές ζημιές στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση από την Booking.com για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν και ενδέχεται να δικαιούνται να ανακτήσουν σημαντικό μέρος των προμηθειών που κατέβαλαν στην Booking.com κατά την περίοδο 2004 έως 2024, συν τους τόκους τονίζει το Επιμελητήριο.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική ευκαιρία για τους Έλληνες ξενοδόχους να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και να επιδιώξουν την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου ψηφιακού περιβάλλοντος στην αγορά τουριστικών υπηρεσιών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός

Η υπόθεση θα διευθύνεται και θα υποστηρίζεται από ομάδα εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων νομικών και οικονομολόγων του ανταγωνισμού, οι οποίοι ήδη πέτυχαν την απόφαση του ΔΕΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Όλα τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα καλούνται και ενθαρρύνονται να εγγραφούν στο mybookingclaim.com. Το ΞΕΕ θα αποστείλει κατευθυντήριες οδηγίες και εμπεριστατωμένη ενημέρωση στα μέλη για την εγγραφή στην πλατφόρμα και τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης. Η προθεσμία συμμετοχής είναι η 31η Ιουλίου 2025.

Όπως τονίζει το ΞΕΕ, η απόφαση του ΔΕΕ το 2024 (Υπόθεση C-264/23) επιβεβαίωσε ότι οι ρήτρες ισοτιμίας της Booking.com, δηλαδή οι συμβατικοί όροι που απαγόρευαν στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή καλύτερη διαθεσιμότητα μέσω άλλων καναλιών, παραβίαζαν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι ρήτρες αυτές οδήγησαν σε αυξημένα ποσοστά προμηθειών, καταστολή άμεσων κρατήσεων και στρέβλωση του ανταγωνισμού στις διαδικτυακές κρατήσεις.

Η νομική διεκδίκηση συντονίζεται από το Stichting Hotel Claims Alliance και θα κατατεθεί στα δικαστήρια της Ολλανδίας, επιτρέποντας μια ενιαία και αποδοτική προσέγγιση για την επιβολή του δικαίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δράση υποστηρίζεται από τις εθνικές ενώσεις ξενοδόχων των παρακάτω κρατών:



Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.