«Η Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2026» δήλωσε στην ΕΡΤ o υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μιλώντας για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό υποστήριξε ότι «φέτος μειώσαμε τον πληθωρισμό περισσότερο από οπουδήποτε αλλού». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις λαϊκές αγορές λέγοντας ότι δεν αλλάζουν, αλλά αντίθετα επιδίωξή του είναι να έρθουν οι παραγωγοί πιο κοντά στους καταναλωτές, με τη δημιουργία ξεχωριστών σημείων πώλησης. Προανήγγειλε επίσης ότι μέχρι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο το νέο app για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω του οποίου οι πολίτες θα κάνουν καταγγελίες για την ακρίβεια.

«Η νέα Αρχή δεν θα είναι ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά ένας ισχυρός θεσμός με ξεκάθαρη αποστολή, μέσα και εξουσίες για να προστατεύει τους καταναλωτές και να διασφαλίζει υγιή ανταγωνισμό», δήλωσε επισημαίνοντας ότι η νέα δομή θα ακολουθήσει το πρότυπο της ΑΑΔΕ και θα έχει ισχυρές αρμοδιότητες, οργάνωση και επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, θέλησε να διευκρινίσει ότι «η νέα Αρχή δεν συγχέεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία παραμένει υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των καρτέλ και ενισχύεται με 50 νέα στελέχη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε και στις ανησυχίες των υπαλλήλων των υφιστάμενων υπηρεσιών, λέγοντας: «Κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του. Καμία θέση δεν καταργείται. Η μεταρρύθμιση αυτή γίνεται για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών».

«Όταν οι πολίτες ήθελαν να διαμαρτυρηθούν ένιωθαν μπερδεμένοι»

Όπως είπε η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση δυνάμεων και μηχανισμών που σήμερα είναι κατακερματισμένοι, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης όσο και των Περιφερειών θα συγκροτήσουν μια ενιαία δομή.

«Σήμερα ο πολίτης δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για καταγγελίες. Άλλοι πάνε στον Συνήγορο του Καταναλωτή, άλλοι στις Περιφέρειες, άλλοι σε διαφορετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Αυτή η σύγχυση πρέπει να τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η νέα αρχή θα διοικείται από Διοικητή με πενταετή θητεία, επιλεγμένο μέσω διαγωνισμού και με διαδικασίες που θα εγκριθούν από τη Βουλή. Θα πλαισιώνεται από τρεις υποδιοικητές, ενώ θα της δοθούν ενισχυμένα ψηφιακά εργαλεία και αρμοδιότητες για άμεσες παρεμβάσεις στην αγορά.

«Μελετήσαμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και καταλήξαμε στο μοντέλο μιας ισχυρής, αυτόνομης δομής που δεν θα επηρεάζεται από πολιτικές εναλλαγές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «η νέα αρχή να έχει συγκροτηθεί πλήρως και να λειτουργεί το πρώτο εξάμηνο του 2026».

Η σύσταση της νέας Αρχής, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τη μείωση του κόστους ζωής. «Η στρατηγική μας έχει δύο σκέλη: την αναπτυξιακή πορεία και τη μεταφορά της ανάπτυξης στην τσέπη του πολίτη, μέσω της αύξησης των εισοδημάτων και της μείωσης φόρων, και τις παρεμβάσεις στην αγορά για τη συγκράτηση των τιμών», υπογράμμισε.

«Έχουμε πληθωρισμό στα τρόφιμα πέριξ του μηδενός»

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε: «Δεν φτιάχνουμε μια νέα αρχή απλώς για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Η πολιτική ενίσχυσης του εισοδήματος και οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι διαρκείς και δεν σταματούν ποτέ».

Σχετικά με τις τιμές των προϊόντων στα τρόφιμα και τις διαμαρτυρίες των πολιτών για ακρίβεια o κ. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Πετύχαμε να έχουμε πληθωρισμό στα τρόφιμα πέριξ του μηδενός, τον μικρότερο στην Ευρωζώνη, ενώ στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού ο πληθωρισμός είναι αρνητικός». Όσον αφορά το γεγονός ότι οι τιμές είναι στα ύψη σε σχέση με το παρελθόν ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι αυτό είναι συνέπεια των πολέμων και της αύξησης των τιμών την περίοδο του κορονοϊού.

Το φθινόπωρο σε λειτουργία το νέο app για τα κινητά

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε και για τη νέα εφαρμογή κατά της ακρίβειας λέγοντας ότι «το φθινόπωρο θα τεθεί σε λειτουργία ένα app, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου», προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί και σε άλλους φορείς εποπτείας. Όπως αποκάλυψε ο κ. Θεοδωρικάκος «ο συνήγορος του Καταναλωτή δέχεται πάνω από 20.000 καταγγελίες τον χρόνο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο φαινόμενο του μειωμένου περιεχομένου στις συσκευασίες τονίζοντας ότι η διαφάνεια στην τιμολόγηση είναι κρίσιμη για την προστασία του καταναλωτή: «Είναι μέσα στους στόχους μας, με χρήση ψηφιακών μέσων, να υποχρεώσουμε τον πωλητή και αυτόν που το έχει κατασκευάσει να το ανακοινώνει και προκειμένου να προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό».

Ξεχωριστές λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς

Μιλώντας για τις λαϊκές αγορές ξεκαθάρισε ότι «οι σημερινές λαϊκές αγορές δεν αλλάζουν. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν έτσι όπως είναι. Θέλουμε όμως, μαζί με τους δημάρχους σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν ξεχωριστές λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς». Συμπληρωματικά δήλωσε ότι «η Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί την κοινωνία και θα πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη προσβασιμότητα των αγροτών κατευθείαν στις αγορές».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε την ανάγκη για έναν πιο ενεργό ρόλο των πολιτών: «Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξει ένα πραγματικό καταναλωτικό κίνημα στη χώρα», είπε και τόνισε ότι ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να ασκεί πίεση, ακόμα και με στοχευμένα μποϊκοτάζ σε προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ανέφερε πως «η αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ως σύνολο, από πέρσι τέτοια μέρα, είναι κοντά στο μηδέν», παρά το γεγονός ότι σε επιμέρους προϊόντα υπήρξαν αυξήσεις. Επισήμανε, ωστόσο, ότι «ο όγκος συναλλαγών στα σούπερ μάρκετ αυξάνεται διαρκώς», γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για εξορθολογισμό της αγοράς.

Τι είπε για την ασφάλιση πολιτών και επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στο νέο πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνώρισε τα προβλήματα που και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ανέδειξε στο ΕΡΤΝews απάντησε: «Υπάρχει θέμα, γιατί οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν κτήρια που δεν έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς», είπε, και υπογράμμισε ότι το θέμα θα λυθεί «σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τον κ. Πιερρακάκη».

Όσο για τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου: «Πρέπει να φτιάξουμε το νέο δίχτυ για τα ισόβια ασφαλιστικά συμβόλαια, ώστε να αντικαταστήσουμε το προηγούμενο σύστημα που οδηγούσε σε υπέρογκες αυξήσεις», είπε και υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συναρμόδια υπουργεία είναι καθοριστική.

Πηγή: skai.gr

